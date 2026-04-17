На Луганщині презентували Асоціацію релокованого бізнесу України

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 17.04.2026

У межах ініціативи «Діалог з бізнесом» відбулася зустріч із підприємцями Луганської області, присвячена розвитку та підтримці компаній, що вимушено змінили місце діяльності. Ключовою подією заходу стала презентація Асоціації релокованого бізнесу України. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в п’ятницю, 17 квітня.

Участь в обговоренні взяли перший заступник голови Луганської ОДА Олексій Смирнов та народний депутат України Руслан Горбенко.

📚 Нова платформа для підтримки підприємництва

Як повідомила виконавча директорка організації, Асоціація була створена у грудні 2025 року. Її головна мета — стати єдиним центром координації та захисту прав бізнесу, що перемістив свої потужності до безпечних регіонів.

Основні напрями діяльності Асоціації:
  • Консолідація зусиль: об’єднання підприємців для спільного розв’язання проблем.
  • Діалог з владою: пряма взаємодія з народними депутатами та державними інституціями.
  • Відновлення діяльності: консультативна та практична допомога у налагодженні процесів на новому місці.

Ознайомитися з повною презентацією діяльності організації можна за посиланням: Презентація Асоціації

📌 Бар’єри для розвитку: кредитування та законодавчі колізії

Під час зустрічі представники луганського бізнесу озвучили критичні проблеми, які гальмують розвиток релокованих компаній.

  1. Обмеження доступу до кредитів

Співзасновник ТОВ «АГК УКРАЇНА» порушив питання щодо Постанови НБУ № 125 від 06.10.2023. Згідно з позицією підприємця, цей документ створює штучні перепони для доступу релокованих підприємств до банківських кредитних ресурсів, що ускладнює відновлення обігових коштів.

  1. Визначення статусу «релоковане підприємство»

Голова ГО «Кремінська бізнес-асоціація» Андрій Сімонов наголосив на необхідності офіційного законодавчого закріплення статусу «релокованого підприємства». Наявність чіткого правового терміну дозволить бізнесу претендувати на специфічні пільги, грантові програми та спрощений доступ до державної підтримки.

Висновки зустрічі

Асоціація релокованого бізнесу разом із профільними депутатами взяла озвучені питання в роботу. Пріоритетом на найближчий час визначено адвокацію змін до підзаконних актів НБУ та розробку законопроєкту, що врегулює статус переміщених компаній.

👉 Також нагадаємо, що основні правила безпеки на підприємствах в умовах воєнного стану розглянули з бізнес-спільнотою Луганщини під час чергового «Діалогу з бізнесом».

