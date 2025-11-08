Субота, 8 Листопада, 2025
Денис Молотов
Атака на Київщину: руйнування і спроба залишити регіон без світла

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Київську область, застосувавши одночасно ракети та дрони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (КМВА).

За офіційною інформацією, російські окупанти цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі та об’єктах енергетичної системи.

📢 «Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла», — наголошується у повідомленні ОВА.

На жаль, внаслідок чергового акту агресії постраждала жінка у Вишгородському районі. Вона отримала осколкові поранення стегна і була госпіталізована до місцевої лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Крім того, у Бориспільському та Вишгородському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків і транспортних засобів. Частина домогосподарств залишилася без електропостачання, однак енергетики працюють над оперативним відновленням систем.

Усі оперативні служби — рятувальники, поліція, медики — перебувають на місцях. Вони продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожих ударів.

У ДСНС повідомили, що рятувальники виїжджали на два виклики через російську атаку. Під час одного з них у столиці горіли чотири автомобілі.

📢 «Вранці 8 листопада ворог здійснив чергову атаку БпЛА на столицю. Виклики вогнеборців зафіксовано за двома адресами у Печерському районі міста. Зокрема на одній з локацій сталося загоряння чотирьох малотоннажних вантажівок, пошкоджено 2 будівлі та поруч припарковані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу. За іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу», – повідомили рятувальники.

Такі атаки на Київщину стають дедалі частішими, що свідчить про намір російських військових підривати енергетичну стабільність регіону напередодні зими.

Українська ППО частину ворожих цілей збила, однак уламки завдали руйнувань у кількох районах області. Місцева влада наголошує: важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже саме це рятує життя під час таких атак.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок чергової атаки російських військ по Дніпропетровській області без електроенергії залишилися вісім вугільних шахт.

