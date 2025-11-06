Удар рф по Дніпропетровщині знеструмив вісім шахт

Унаслідок чергової атаки російських військ по Дніпропетровській області без електроенергії залишилися вісім вугільних шахт. Про це повідомило Міністерство енергетики України у четвер, 6 листопада.

📢 «Внаслідок чергової атаки росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2 595 гірників», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували евакуацію працівників на поверхню. ☝️ За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

📢 «росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія воює з цивільними. Тактика росіян зрозуміла — залишити українців без світла і тепла взимку», — наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Це вже не перша атака на енергетичні та промислові об’єкти України останніми днями. 5 листопада окупанти вдарили по вугільних підприємствах Донеччини, пошкодивши котельню, адміністративні та складські будівлі. Тоді підприємства також призупинили роботу.

Нагадаємо, 30 жовтня російські війська атакували Словʼянську ТЕС, унаслідок чого загинули дві людини, ще п’ятеро отримали поранення.