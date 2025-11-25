Атака на Київщину: пошкоджено житлові будинки та підприємства, є загиблі

Щонайменше четверо мешканців Київської області постраждали через ворожу атаку на Київщину вночі, зокрема серед поранених є неповнолітня. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму Telegram-каналі у вівторок зранку.

☝️ За словами очільника ОВА, у Білій Церкві травмована дівчина 2011 року народження. Вона отримала уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізи тіла та множинні садна, після чого була госпіталізована до місцевої лікарні.

У Броварському районі постраждали ще троє жителів👇

Жінку 63 років із закритою раною руки госпіталізовано до лікарні.

Жінку 69 років доставлено до медзакладу з різаними ранами плеча, гомілки та живота.

Чоловік 36 років отримав поранення обличчя, посіченого осколками.

Наслідки ворожої атаки на Київщину зафіксовані одразу в чотирьох районах області:

Білоцерківський район: пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. Броварський район: сталися пожежі складських приміщень та виробничих об’єктів, зруйновано або пошкоджено 25 приватних будинків і транспортні засоби.

сталися пожежі складських приміщень та виробничих об’єктів, зруйновано або пошкоджено 25 приватних будинків і транспортні засоби. Обухівський район: зафіксовано пошкодження двох приватних будинків.

зафіксовано пошкодження двох приватних будинків. Вишгородський район: пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Своєю чергою Офіс генерального прокурора уточнив інформацію щодо наслідків російських ударів.

📢 «На місцях працюють прокурори, рятувальники та правоохоронці, які фіксують наслідки та документують воєнні злочини рф за ст. 438 КК України», — йдеться в повідомленні.

В ОГП також підтвердили, що у Білоцерківському районі, у місті Біла Церква, пошкоджено багатоквартирний будинок. Рятувальники евакуювали 46 мешканців із підвалу та під’їздів.

📢 «Постраждали 8 людей, серед них дитина 2011 р.н. Одна людина загинула. Унаслідок удару також пошкоджено ще чотири житлові будинки та автомобіль», — ідеться в повідомленні.

У Вишгородському районі було пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Також уточнюється, що в Дніпровському районі Києва внаслідок влучання в дев’ятиповерховий будинок загинули дві людини. У Святошинському районі жертвами атаки стали четверо мешканців.

Поліція Київщини продовжує роботу на місцях, де зафіксовано наслідки атаки Київщини.

📢 «За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України», — 👮‍♂️ Поліція Київщини.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на вівторок росія здійснила черговий масований удар по Україні, запустивши 22 ракети та 464 ударні БпЛА різних типів. Повітряні сили ЗСУ 25 листопада повідомили, що переважну більшість повітряних цілей вдалося перехопити або подавити засобами ППО та РЕБ.