В Україні масові знеструмлення через атаки рф та негоду

В Україні масові знеструмлення через атаки рф та негоду
Нові знеструмлення в Україні зафіксовано у восьми областях вранці 8 квітня через російські обстріли та складні погодні умови. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Зокрема, внаслідок атак дронів та артилерійських ударів по енергетичній інфраструктурі відключення зафіксовані у прифронтових регіонах.

📢 «На ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Негативна ситуація в енергетиці також посилилась через негоду. Сильний вітер спричинив падіння дерев на лінії електропередач, унаслідок чого понад 90 населених пунктів повністю або частково залишилися без електропостачання.

Йдеться про Тернопільську, Івано-Франківську, Хмельницьку та Київську області. У кожному з регіонів бригади обленерго вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.

📈 Водночас зафіксовано різке зростання споживання електроенергії.

📢 «Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – пояснили в Укренерго.

Знеструмлення супроводжується запровадженням обмежень по всій країні через складну ситуацію в енергосистемі.

Зокрема, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промисловості. Для населення запроваджено погодинні відключення з 11:00 до 13:00.

Енергетики також закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією.

📢 «Враховуючи погодні умови, сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно», – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, напередодні ситуація також залишалася складною. 7 квітня відключення електроенергії охопили 15 областей України через обстріли та негоду, хоча рівень споживання відповідав сезонним показникам.

Крім того, 6 квітня Укренерго було змушене застосувати аварійні відключення у кількох регіонах, зокрема в Києві, через наслідки російських атак.

👉 Також, впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень. Ворог завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Переговори між Іраном і США повністю припинено – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Стратегічні цілі для ударів по Ірану майже вичерпано – ЗМІ

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксували понад 120 боїв, ворог запустив 5,9 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

В Україні спростили закупівлю пікапів та баггі для ЗСУ

ПОДІЇ

Викрито корупційну схему в Укргазвидобуванні

ВАЖЛИВО

Порушення в Ужгородському ТЦК: впроваджено спецкомісію

ВАЖЛИВО

Перехожі у Дніпрі намагались завадити поліціянтам доставити чоловіка до ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Норвегія приєднається до створення спецтрибуналу проти рф

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось 128 бойових зіткнень, ворог запусти в понад 6,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Нова небезпека від російських БпЛА типу «шахед»

ВАЖЛИВО

ТЦК: місця неволі, беззаконня й антисанітарії – Лубінець

ВАЖЛИВО

Іран підбив штурмовик США A-10 Thunderbolt II

ВАЖЛИВО

Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

Втрати США за п’ять тижнів війни з Іраном

ВАЖЛИВО

Президент Ірану звернувся з відкритим листом до громадян США

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

