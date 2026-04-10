Трамп обурений відсутністю підтримки ЄС у війні з Іраном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте висловив докір союзникам і натякнув, що розглядає можливість вжиття заходів у відповідь на відсутність підтримки на Близькому Сході. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Зустріч відбулася в Білому домі в рамках давно запланованого візиту Рютте. За словами двох європейських чиновників та особи, обізнаної з ситуацією, Трамп використав розмову, щоб прямо висловити своє розчарування відмови Європи взяти активну участь в операції в Ірані.

📢 «Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ», — зазначив один із європейських чиновників. За його словами, Трамп «судячи з усього, погрожував зробити що завгодно».

Два джерела, а також третій європейський чиновник, поінформований про зустріч, зазначили, що президент США чітко дав зрозуміти: він розглядає варіанти відповідних заходів. При цьому конкретних деталей не наводив.

Головною темою, на якій наголошував Трамп, стала необхідність якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку. Він очікує від союзників конкретних дій, які допоможуть відновити судноплавство в цьому стратегічно важливому районі.

Представник Білого дому, зі свого боку, заперечив, що під час розмови з Рютте президент висував до Альянсу якісь вимоги.

📢 «Як сказав учора президент Трамп, НАТО мало випробування, і воно його не витримало. Наразі він нічого не очікує від НАТО і нічого у них не просив, хоча факт, що вони отримують від Ормузької протоки набагато більше вигоди, ніж Сполучені Штати», — заявив він.

Речниця НАТО Еллісон Гарт повідомила, що Рютте і Трамп провели «дуже відверту розмову», але відкинула твердження, що зустріч пройшла погано. За її словами, діалог був конструктивним.

Сам Марк Рютте після зустрічі 9 квітня зазначив:

📢 «Я відчув його розчарування тим, що, на його думку, занадто багато союзників не підтримали його».

Другий європейський чиновник, коментуючи підсумки візиту, підкреслив, що зустріч була своєчасною. Це дало змогу Трампу, так би мовити, «випустити пару». Дуже показово, що нові дописи президента США у власній соцмережі Truth Social після зустрічі були загальними і не містили конкретних погроз щодо дій чи агресії, спрямованих на покарання НАТО або окремих членів альянсу.

📢 «Це поступка порівняно з іншими його коментарями. Ситуація все ще нестабільна, але для альянсу пощастило, що він був там саме в цей момент», — сказав співрозмовник.

Рютте окремо зазначив, що європейські країни роблять значний внесок іншими шляхами: забезпечуючи логістику, надаючи авіапростір і відкриваючи свої військові бази.

Адміністрація Трампа, за даними джерел, розглядає можливість певних заходів щодо окремих країн-членів НАТО через, на думку Білого дому, недостатню підтримку під час операції США та Ізраїлю проти Ірану.

👉 Нагадаємо, що вже раніше Марк Рютте після анонсованої зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що 47-й президент Сполучених Штатів висловлює явне невдоволення рівнем участі деяких союзників по Альянсу у війні з Іраном.

