Громади мають приділити особливу увагу захисту людей та критичної інфраструктури, – Зеленський на Конгресі місцевих влад

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 09.04.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Під час заходу обговорили актуальні питання внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема підготовку до наступної зими та реалізацію планів стійкості регіонів. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА у четвер, 9 квітня.

✅Глава держави повідомив, що українська команда продовжує доопрацьовувати гарантії безпеки. Особливу увагу приділяють питанням фінансування армії після завершення війни та забезпеченню необхідними системами протиповітряної оборони.

Зеленський також розповів про домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки. Україна готова ділитися досвідом захисту від повітряних атак і ударів по критичній інфраструктурі, активно розвивати оборонну співпрацю. Водночас наша держава розраховує на підтримку партнерів у посиленні власної енергетичної безпеки.

Одним із головних пріоритетів порядку денного Конгресу В.О. Зеленський назвав підготовку до наступної зими та виконання Комплексних планів стійкості, які розробили всі українські регіони. Він закликав громади приділяти особливу увагу захисту людей і критичної інфраструктури, підкресливши, що країна гідно пройшла минулу важку зиму.

Окремо В.О. Зеленський відзначив рішення Парламенту, спрямовані на забезпечення макрофінансової стабільності, просування євроінтеграції та виконання зобов’язань перед партнерами. За його словами, триває активна підготовка важливих міжнародних зустрічей, які мають посилити оборонну та фінансову підтримку України.

За підсумками засідання начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко високо оцінив новий формат роботи Конгресу.

📢 «Неодноразово переконався особисто та чув багато думок стосовно прискорення процесу прийняття рішень нашими Парламентарями і Урядовцями після запровадження структури роботи Конгресу місцевих та регіональних влад. Позицію громад, обласної влади не тільки чують, а і дослухаються до неї. Ураховують думку на місцях при ухваленні реформ та формуванні бюджетного процесу. От і сьогодні в кожного з присутніх офлайн та онлайн була можливість надати пропозиції чи поставити запитання стосовно вирішення існуючих проблем Главі держави, представникам Кабміну та Верховної Ради – швидко, ефективно, сучасно, без зайвих очікувань», — зазначив Олексій Харченко.

Такий підхід дозволяє регіонам оперативно доводити свої проблеми до найвищого рівня влади та отримувати конкретні рішення.

👉 Також нагадаємо, що під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України відбулася панельна дискусія «Діалог громад з Урядом».

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

