Удар по Україні: росіяни випустили 22 ракети та сотні БпЛА

У ніч на вівторок росія здійснила черговий масований удар по Україні, запустивши 22 ракети та 464 ударні БпЛА різних типів. Повітряні сили ЗСУ 25 листопада повідомили, що переважну більшість повітряних цілей вдалося перехопити або подавити засобами ППО та РЕБ.

За даними військових, напад мав комбінований характер і був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури. Для атаки рф застосувала ударні безпілотники, а також ракети повітряного, морського та наземного базування.

☝️ Загалом радіотехнічні підрозділи зафіксували та супроводжували 486 повітряних об’єктів, серед яких:

  • 464 ударні БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та інші модифікації. Пуски здійснювалися з районів російських населених пунктів Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Близько 250 дронів – ударні БпЛА типу «шахед».
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», запущені з Рязанської області рф;
  • 7 крилатих ракет «Іскандер-К», що стартували з території Курської області;
  • 8 ракет «Калібр», випущених із Чорного моря;
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М», які рф запустила з Брянської області.

Для відбиття масованої атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи (МВГ).

Удар по Україні: росіяни випустили 22 ракети та сотні БпЛА 📌 За попередніми даними, станом на 10:00 українська ППО збила або подавила 452 повітряні цілі, серед яких:

  • 438 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та інших типів;
  • 1 ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 5 крилатих ракет «Калібр»;
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М».

Повідомляється також про влучання ракет та 26 ударних дронів у 15 локаціях, а уламки збитих цілей падали ще у 12 місцях.

👉 Нагадаємо, цієї ночі росіяни вже вкотре завдали масованого удару по Україні, а головними цілями нападників стали Київ та Київська область. У столиці загинули шість людей, ще 14 отримали поранення. Також під ворожу атаку на енергосистему потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська й Харківська області.

