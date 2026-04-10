Кабмін призначив нового очільника Державної митної служби

Фото з відкритих джерел: Орест Мандзія.

Кабінет міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби України. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в п’ятницю, 10 квітня.

📢 «Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко. Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави», – написала вона.

За словами глави уряду, держава розраховує на системну реалізацію змін і подальше зміцнення інституційної спроможності митниці.

Мандзій очолить митницю після роботи в антикорупційній сфері. Відомо, що останніми роками він обіймав керівну посаду в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). До цього працював у системі Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, де займав різні посади.

☝️ Призначення відбулося на тлі резонансних подій у митній сфері. Раніше повідомлялося про викриття корупційних схем, зокрема вилучення значних сум коштів у розмірі $850 тисяч на митному посту Луцьк.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначав, що на оприлюднених фото з місця обшуків, за його словами, зафіксована так звана «місячна чорна каса» волинської митниці, пов’язана з імпортними операціями.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

