США готують автоматичний облік у системі військового резерву

Військовий резерв США вже з грудня можуть почати формувати за новою моделлю — чоловіків віком від 18 до 25 років автоматично вноситимуть до відповідного реєстру без їхньої участі. Про це повідомляє видання Army Times з посиланням на ініціативу реформування системи вибіркової служби.

Йдеться про оновлення роботи системи вибіркової служби (Selective Service System) — державного органу, який веде облік громадян, що можуть бути призвані у разі масштабної національної кризи.

☝️ Наприкінці березня агентство подало зміни до Управління інформації та регуляторних питань США для погодження.

Наразі більшість чоловіків у США віком 18–25 років і так зобов’язані самостійно реєструватися у системі. Водночас нова модель, закладена в оборонному бюджеті на 2026 рік, передбачає повну автоматизацію цього процесу.

У відомстві пояснюють, що відповідальність за внесення до реєстру фактично перейде від громадян до державної системи, яка використовуватиме федеральні бази даних. Очікується, що чоловіків включатимуть до бази протягом 30 днів після досягнення 18-річного віку.

Такий підхід має спростити процедуру обліку та зменшити адміністративні витрати. Водночас запропоновані правила наразі ще проходять процедуру погодження і не набули остаточної чинності.

🛡️На тлі загострення відносин з Іраном у США знову активізувалися дискусії щодо можливого повернення призову. Однак у Білому домі наголошують, що наразі таких планів немає, хоча повністю цей варіант не виключають.

Раніше Піт Геґсет заявляв про намір скоротити керівний склад армії, зокрема анонсував звільнення частини топгенералів та адміралів США. Також повідомлялося, що він вимагає відставки начальника штабу армії США Ренді Джордж.

👉 Також нагадаємо, що член Палати представників від Демократичної партії Яссамін Ансарі оголосила про внесення статей про імпічмент проти міністра війни США Піта Геґсета через його дії щодо операцій в Ірані.