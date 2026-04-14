Удар по портовій інфраструктурі: рф атакувала Одещину дронами

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Одещини / Одеська ОВА / 14.04.2026

Окупаційні російські війська здійснили масовану атаку «шахедами» на Одещину у ніч проти 14 квітня. Під ударом опинилися портова інфраструктура та цивільні об’єкти на півдні регіону. Про це повідомив голова Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання», — зазначив він.

Наслідки удару

Внаслідок влучань:

  • зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею;
  • знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів;
  • пошкоджено шість приватних будинків — у них зруйновані покрівлі;
  • зафіксовано пошкодження автомобіля швидкої допомоги.

Попри масштаб руйнувань, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

Фото: наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Одещини / Одеська ОВА / 14.04.2026
💥 Повторний удар по порту

Зранку російські війська завдали повторного удару по портовій інфраструктурі області. Унаслідок атаки уражено цивільне судно під прапором Ліберії — зафіксовано влучання у надбудову без подальшого загоряння.

Суховантаж на момент атаки заходив до порту для завантаження кукурудзи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

☝️ В обласній адміністрації наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує атаки на цивільне судноплавство та інфраструктуру регіону.

  • Раніше російські війська вже завдавали ударів по портових об’єктах Одещини — тоді вибуховою хвилею було пошкоджено резервуари для зберігання олії та адміністративні будівлі.
  • Окупаційні російські війська завдали ракетного удару по порту в Чорноморську Одеської області. Під обстріл потрапив причал, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти.
