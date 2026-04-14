Удар по портовій інфраструктурі: рф атакувала Одещину дронами

Окупаційні російські війська здійснили масовану атаку «шахедами» на Одещину у ніч проти 14 квітня. Під ударом опинилися портова інфраструктура та цивільні об’єкти на півдні регіону. Про це повідомив голова Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання», — зазначив він.

Наслідки удару

Внаслідок влучань:

зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею;

знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів;

пошкоджено шість приватних будинків — у них зруйновані покрівлі;

зафіксовано пошкодження автомобіля швидкої допомоги.

Попри масштаб руйнувань, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

💥 Повторний удар по порту

Зранку російські війська завдали повторного удару по портовій інфраструктурі області. Унаслідок атаки уражено цивільне судно під прапором Ліберії — зафіксовано влучання у надбудову без подальшого загоряння.

Суховантаж на момент атаки заходив до порту для завантаження кукурудзи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

☝️ В обласній адміністрації наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує атаки на цивільне судноплавство та інфраструктуру регіону.