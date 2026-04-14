Удар по портовій інфраструктурі: рф атакувала Одещину дронами

Окупаційні російські війська здійснили масовану атаку «шахедами» на Одещину у ніч проти 14 квітня. Під ударом опинилися портова інфраструктура та цивільні об’єкти на півдні регіону. Про це повідомив голова Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) Олег Кіпер.
📢 «На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання», — зазначив він.
Наслідки удару
Внаслідок влучань:
- зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею;
- знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів;
- пошкоджено шість приватних будинків — у них зруйновані покрівлі;
- зафіксовано пошкодження автомобіля швидкої допомоги.
Попри масштаб руйнувань, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.
💥 Повторний удар по порту
Зранку російські війська завдали повторного удару по портовій інфраструктурі області. Унаслідок атаки уражено цивільне судно під прапором Ліберії — зафіксовано влучання у надбудову без подальшого загоряння.
Суховантаж на момент атаки заходив до порту для завантаження кукурудзи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
☝️ В обласній адміністрації наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує атаки на цивільне судноплавство та інфраструктуру регіону.
- Раніше російські війська вже завдавали ударів по портових об’єктах Одещини — тоді вибуховою хвилею було пошкоджено резервуари для зберігання олії та адміністративні будівлі.
- Окупаційні російські війська завдали ракетного удару по порту в Чорноморську Одеської області. Під обстріл потрапив причал, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти.