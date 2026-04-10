Допомога від Сіверськодонецької громади: виплачено понад 700 тисяч гривень

Допомога від Сіверськодонецької громади продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Було виплачено понад 700 тисяч гривень 52 військовослужбовцям та членам їхніх родин. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в п’ятницю, 10 квітня.

☝️ Фінансова підтримка охоплює різні категорії отримувачів — від мобілізованих до родин загиблих оборонців.

✅ Зокрема, трьом мобілізованим або тим, хто добровільно вступив до лав Сил оборони, спрямовано 150 000 гривень.

✅ Ще чотири військовослужбовці під час перебування у відпустці отримали 80 000 гривень.

✅ Допомога від громади також передбачає виплати для учасників бойових дій. Так, 18 Захисникам і Захисницям нараховано 360 000 гривень.

✅ Окремо підтримку отримали військові, які зазнали поранень:

▪️ двоє оборонців, що продовжують службу після поранень, — 40 000 грн;

▪️ ще двоє військовослужбовців із встановленою інвалідністю — 40 000 грн.

✅ Родині загиблого Захисника виплачено 20 000 гривень.

Допомога від Сіверськодонецької громади також включає і регулярні виплати для родин:

щомісячну підтримку отримали 16 дітей загиблих військових — загалом 44 000 грн;

щоквартальну допомогу надано шістьом непрацездатним батькам загиблих Захисників — 30 000 грн.

Усі виплати здійснено в межах Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей, яка діє у Сіверськодонецькій громаді.

☎️ Для отримання додаткової інформації та консультацій мешканці можуть звертатися за телефонами:

097 847 14 13;

050 860 43 18.

Допомога громад залишається одним із ключових інструментів підтримки військових та їхніх родин, забезпечуючи адресну фінансову допомогу в умовах війни.

