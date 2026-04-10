Допомога від Сіверськодонецької громади: виплачено понад 700 тисяч гривень

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 10.04.2026

Допомога від Сіверськодонецької громади продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Було виплачено понад 700 тисяч гривень 52 військовослужбовцям та членам їхніх родин. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в п’ятницю, 10 квітня.

☝️ Фінансова підтримка охоплює різні категорії отримувачів — від мобілізованих до родин загиблих оборонців.

✅ Зокрема, трьом мобілізованим або тим, хто добровільно вступив до лав Сил оборони, спрямовано 150 000 гривень.

✅ Ще чотири військовослужбовці під час перебування у відпустці отримали 80 000 гривень.

✅ Допомога від громади також передбачає виплати для учасників бойових дій. Так, 18 Захисникам і Захисницям нараховано 360 000 гривень.

✅ Окремо підтримку отримали військові, які зазнали поранень:
▪️ двоє оборонців, що продовжують службу після поранень, — 40 000 грн;
▪️ ще двоє військовослужбовців із встановленою інвалідністю — 40 000 грн.

✅ Родині загиблого Захисника виплачено 20 000 гривень.

Допомога від Сіверськодонецької громади також включає і регулярні виплати для родин:

  • щомісячну підтримку отримали 16 дітей загиблих військових — загалом 44 000 грн;
  • щоквартальну допомогу надано шістьом непрацездатним батькам загиблих Захисників — 30 000 грн.

Усі виплати здійснено в межах Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей, яка діє у Сіверськодонецькій громаді.

☎️ Для отримання додаткової інформації та консультацій мешканці можуть звертатися за телефонами:

  • 097 847 14 13;
  • 050 860 43 18.

Допомога громад залишається одним із ключових інструментів підтримки військових та їхніх родин, забезпечуючи адресну фінансову допомогу в умовах війни.

👉 Також нагадаємо, що допомога військовим від Гірської громади у 2026 році продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Протягом першого кварталу виплачено 910 тисяч гривень одноразової матеріальної підтримки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Справа Тимошенко: слідство завершено, деталі підозри

ВАЖЛИВО

На Закарпатті жінка продала двох дітей для жебракування

КРИМІНАЛ

Рада проголосувала за нові податки для онлайн-платформ

ВАЖЛИВО

Порушення в Ужгородському ТЦК: впроваджено спецкомісію

ВАЖЛИВО

СБУ заявила про масштабну земельну аферу за участю Деркача

ВАЖЛИВО

США готують автоматичний облік у системі військового резерву

ПОДІЇ

Звірства у Бучі: підозри за розстріл і катування цивільних, ще три справи проти росіян передали до суду

ПОДІЇ

До 200 тисяч грн компенсації першого внеску за житло для ВПО Старобільської громади

ЛУГАНЩИНА

На фронті зафіксували понад 60 боїв: ворог активно діє на трьох напрямках, є спроби штурмів у бік Антонівського мосту

ПОДІЇ

Новий лідер Ірану у критичному стані: деталі розвідки

ПОЛІТИКА

Удар по Харкову: серед постраждалих – дитина

ВІЙНА

Скасування параду 9 травня на росії: з’явилися повітряні ризики

ПОЛІТИКА

Фейк: ОАЕ відмовилися від послуг українських фахівців із перехоплення шахедів

СТОПФЕЙК

На фронті відбулося 41 боєзіткнення, найінтенсивніше на Костянтинівському і Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Переговори щодо завершення війни: Зеленський анонсував нову зустріч

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

