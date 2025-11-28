Зеленський звільнив Андрія Єрмака та анонсував перезавантаження ОП

Шостий президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляється в указі від 28 листопада.

У своєму зверненні глава держави окремо подякував Єрмаку за його роботу в переговорному напрямку:

📢 «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена так, як має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», — наголосив Зеленський.

Раніше стало відомо, що керівник Офісу подав заяву про відставку. За словами Зеленського, у найближчий час відбудеться масштабне перезавантаження роботи Офісу Президента України.

☝️ Він також повідомив, що вже завтра проведе консультації щодо кандидатури, яка може очолити цю інституцію після відставки Єрмака.

Ситуація отримала розвиток на тлі слідчих дій правоохоронців. Сьогодні вранці стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у керівника Офісу президента в межах одного з кримінальних проваджень. Згодом сам Андрій Єрмак відреагував на ці слідчі дії, заявивши, що для детективів «нема жодних перешкод» у їхній роботі.