ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку

Українські захисники збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку о 04:00 25 вересня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Військові уточнили, що ворожий літак було знищено під час виконання бойового завдання, коли Су-34 здійснював терористичні удари по місту Запоріжжя з застосуванням керованих авіабомб.

ℹ️ Су-34 – це російський надзвуковий фронтовий бомбардувальник, створений на базі винищувача Су-27. Літак призначений для ураження наземних та морських цілей у будь-яких погодних умовах, як вдень, так і вночі. Екіпаж складається з двох осіб, а бойовий арсенал включає керовані авіабомби, ракети класу «повітря-земля» та «повітря-повітря».

Літаки Су-34 активно застосовуються росією для нанесення ударів по цивільній та військовій інфраструктурі України. Знищення цього літака стало черговим прикладом ефективності української протиповітряної оборони на фронтових напрямках.

📌 Нагадаємо, раніше російські безпілотники атакували Київ, де спрацювала система ППО. Міська влада повідомляє, що один з дронів впав у Солом’янському районі, не завдавши значних пошкоджень.

Військові фахівці зазначають, що подібні дії українських захисників не лише нейтралізують загрозу для мирного населення, а й підривають бойовий потенціал агресора, зменшуючи можливості для проведення масованих авіаударів по містах та стратегічних об’єктах.

👉 Також раніше стало відомо, що окупаційна російська армія завдала нових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України.