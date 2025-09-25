Четвер, 25 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку

Українські захисники збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку о 04:00 25 вересня. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Військові уточнили, що ворожий літак було знищено під час виконання бойового завдання, коли Су-34 здійснював терористичні удари по місту Запоріжжя з застосуванням керованих авіабомб.

ℹ️ Су-34 – це російський надзвуковий фронтовий бомбардувальник, створений на базі винищувача Су-27. Літак призначений для ураження наземних та морських цілей у будь-яких погодних умовах, як вдень, так і вночі. Екіпаж складається з двох осіб, а бойовий арсенал включає керовані авіабомби, ракети класу «повітря-земля» та «повітря-повітря».

ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку Літаки Су-34 активно застосовуються росією для нанесення ударів по цивільній та військовій інфраструктурі України. Знищення цього літака стало черговим прикладом ефективності української протиповітряної оборони на фронтових напрямках.

📌 Нагадаємо, раніше російські безпілотники атакували Київ, де спрацювала система ППО. Міська влада повідомляє, що один з дронів впав у Солом’янському районі, не завдавши значних пошкоджень.

Військові фахівці зазначають, що подібні дії українських захисників не лише нейтралізують загрозу для мирного населення, а й підривають бойовий потенціал агресора, зменшуючи можливості для проведення масованих авіаударів по містах та стратегічних об’єктах.

👉 Також раніше стало відомо, що окупаційна російська армія завдала нових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Польща не поспішає відкривати кордон з Білоруссю

ПОЛІТИКА

Високий ризик ескалації: верховна представниця ЄС про дії росії

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 63 бойових зіткнення за добу, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

Європа занепокоєна скороченням безпекової допомоги від США

ВАЖЛИВО

Макрон рішуче закликав посилити санкції проти росії

ВАЖЛИВО

росіяни атакували енергетичні об’єкти дронами: знеструмлення у кількох областях

ВІЙНА

Українські війська атакували стратегічні нафтопроводи на росії

ВАЖЛИВО

Українські військові ліквідували склади БпЛА і боєприпасів рф

ВАЖЛИВО

Україна та Сирія відновлюють дипломатичні відносини

ВЛАДА

На фронті відбулося 122 бойових зіткнення, окупанти застосували понад 2,4 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Половина боїв зосередилася на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Посол України у Польщі заявив про інтерес Варшави до досвіду релокованих громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе: є руйнування, перебої зі світлом та водопостачанням – міський голова

ПОДІЇ

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

ПОДІЇ

Літній відпочинок дітей із Шульгинської громади на Закарпатті та Волині

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"