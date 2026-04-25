Фейк: Петер Мадяр планує «відродити Австро-Угорську імперію» та окупувати Закарпаття — Politico

Насправді в матеріалі Politico йдеться про зміцнення економічної та політичної єдності в Центральній Європі, а Україна згадується лише побіжно.

У мережі поширюється новина про те, що новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр нібито планує «відродити Австро-Угорську імперію» та окупувати Закарпаття. Публікації посилаються на статтю видання Politico від 22 квітня.

Насправді ж у матеріалі з дещо провокативним заголовком «Петер Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу» йдеться насамперед про зміцнення економічної та політичної єдності в Центральній Європі, а окупація Закарпаття чи будь-яких інших територій узагалі не розглядається як потенційний сценарій дій. Авторка матеріалу Нетте Ньостлінгер пише, що новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який переміг Віктора Орбана на виборах на початку квітня, заявив про намір суттєво поглибити співпрацю з сусідніми країнами — насамперед з Австрією — спираючись на спільну імперську спадщину та потужні економічні зв’язки. Австрія є другим за величиною інвестором в угорську економіку після Німеччини, а понад 130 тисяч угорців працюють в Австрії. Свій перший закордонний візит у ролі прем’єра Мадяр планує здійснити до Варшави та Відня — як символічний сигнал нового зовнішньополітичного курсу.

Амбіція Мадяра — сформувати потужний центральноєвропейський блок із правоцентристських урядів, здатний говорити з Брюсселем з позиції більшої сили. Серед його першочергових економічних пріоритетів — розблокування 18 мільярдів євро заморожених коштів ЄС, доступ до 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів, а також скасування штрафу в розмірі 1 мільйона євро на день, який Угорщина сплачує за невиконання міграційного законодавства ЄС. Проте вже зараз видно, що всередині потенційного центральноєвропейського блоку є серйозні суперечності: зокрема, Австрія та Польща активно підтримують додаткову допомогу ЄС Україні, тоді як інші члени угрупування традиційно демонстрували більшу готовність підтримувати ділові зв’язки з Москвою.

Україна у статті Politico згадується лише побіжно — як одне з кількох потенційних джерел напруги всередині майбутнього блоку. Мадяр заявив, що питання повернення заблокованих активів українського Ощадбанку він готовий обговорити з президентом Зеленським лише після офіційного вступу на посаду. Звісно, про плани захопити Закарпаття Петер Мадяр не заявляв, а ідея «відродження Австро-Угорської імперії» в тексті радше слугує метафорою для привернення уваги, ніж буквальним трактуванням майбутньої політики угорського прем’єра. Вибори в Угорщині стали приводом для поширення низки дезінформаційних наративів з боку Росії. Нещодавно ми також спростовували заяву, що українці нібито готували держпереворот в Угорщині на випадок перемоги Орбана на виборах.