Зростаюча бюджетна діра звужує путіну «вікно» мирної угоди – ЗМІ

Бюджетний дефіцит росії поступово звужує диктатору путіну «вікно можливостей» для досягнення мирної угоди. Про це в суботу, 31 січня, повідомила інформаційна агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, російський незмінний лідер дедалі гостріше стикається з економічними викликами на тлі фінансового тягаря розв’язаної ним війни. Витрати на оборону можуть значно перевищити заплановані показники, змушуючи владу шукати додаткові джерела наповнення бюджету.

За оцінками Bloomberg, росії необхідно знайти близько 1,2 трлн рублів (приблизно 16 млрд доларів), щоб покрити дефіцит, спричинений не лише війною, а й падінням доходів від експорту енергоносіїв та тимчасовим зміцненням рубля. Це створює додатковий тиск на економіку країни, яка вже перебуває під впливом масштабних санкцій.

📢 «Це еквівалентно додатковим 0,5% валового внутрішнього продукту понад запланований дефіцит на цей рік у 1,6% ВВП на тлі зниження доходів від продажу енергоносіїв та впливу несподівано сильного рубля», — зазначають джерела агентства.

Bloomberg також вказує, що фінансове становище росії може ще більше погіршитися через західні санкції, які змушують нафтові компанії знижувати ціни на сиру нафту. У бюджеті рф на 2026 рік закладені доходи від нафти і газу на рівні 8,9 трлн рублів за умови ціни Urals $59 за барель та курсу 92,2 рубля за долар. Водночас зараз Urals торгується близько $55 за барель, а курс рубля становить приблизно 75 рублів за долар.

☝️ За таких умов, за підрахунками агентства, доходи від нафти і газу можуть знизитися до 6,75 трлн рублів, що призведе до дефіциту майже 2,2 трлн рублів.

Фактор політики США👇

Окремо Bloomberg наводить думку директора Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Габуєва, який звертає увагу на політичний календар США як додатковий чинник тиску на кремль. Йдеться про те, що президент США Дональд Трамп дедалі більше концентрується на проміжних виборах до Конгресу, запланованих на листопад.

📢 «Умови, запропоновані Трампом для припинення війни, є найкращими для путіна за всі чотири роки. Малоймовірно, що такі пропозиції будуть пропонуватися нескінченно», — цитує Габуєва Bloomberg.

На тлі цього переговори між представниками росії та України тривають лише на технічному рівні. Зазначається, що територіальні питання залишаються ключовою перепоною.

Шостий президент України Володимир Зеленський наголошував, що питання територій неможливо вирішити без прямої зустрічі з російським диктатором. Він підкреслював готовність України до переговорів за участю росії та США за умови надання гарантій безпеки.

👉 Також нагадаємо, що постачання озброєнь КНДР до росії у січні різко сповільнилися.