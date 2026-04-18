Туреччина готова до організації саміту на рівні лідерів

Офіційна Анкара вчергове засвідчила свій намір стати ключовим посередником у врегулюванні збройного конфлікту між росією та Україною. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня заявив, що країна готова сприяти проведенню прямих переговорів між Україною та російською федерацією. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Турецький лідер висловив глибоке співчуття з приводу масових руйнувань та людських жертв, до яких призвела війна. На його переконання, дипломатичний шлях залишається єдиним дієвим інструментом для досягнення миру.

📢 «Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають», — наголосив Ердоган.

📚 Формат: «Зеленський — путін — Ердоган — Трамп»

Українська сторона також підтвердила відкритість до діалогу на найвищому рівні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи в межах панелі ADF-Talks, відзначив «унікальний дипломатичний досвід та глобальний вплив» Туреччини.

Очільник МЗС нагадав про успішні кейси співпраці, зокрема створення «зернового коридору» в Чорному морі, та окреслив можливий формат майбутнього саміту:

📢 «Ми покладаємося на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів. Тож ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. Ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента», — заявив Сибіга.

Безпекове співробітництво

Активізація дипломатичних зусиль відбувається на тлі зміцнення двосторонніх відносин між Києвом та Анкарою. Нагадаємо, що під час останнього візиту В.О. Зеленського до Стамбула сторони досягли домовленостей про нові кроки у сфері безпеки.

Паралельно з цим Реджеп Таїп Ердоган продовжує підтримувати контакт із кремлем. У нещодавній телефонній розмові з російським керівництвом він акцентував на неприпустимості дій, що можуть зірвати зусилля з відновлення миру.

Наразі головною умовою проведення саміту залишається консолідована згода обох воюючих сторін на прямий діалог.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати офіційно запровадили короткострокове послаблення санкційного режиму щодо енергоносіїв із російської федерації.