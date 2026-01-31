Субота, 31 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Постачання озброєнь КНДР на росію різко сповільнилися – ЗМІ

Денис Молотов
Постачання озброєнь КНДР на росію різко сповільнилися – ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Постачання озброєнь КНДР до росії у січні різко сповільнилися. Про це повідомляє NK News з посиланням на аналіз супутникових знімків компанії Planet Labs.

☝️ За даними журналістів, протягом місяця до порту Расон на північному сході Північної Кореї зайшов лише один російський корабель, який імовірно був залучений до схеми військових постачань для війни проти України.

Судно пришвартувалося 14 січня біля причалу, який пов’язують з експортом північнокорейського озброєння. Аналіз корпусу корабля вказує, що це міг бути один із двох підсанкційних російських суден – Angara або Lady R, які раніше відігравали ключову роль у транспортуванні зброї.

📊 Це перше зафіксоване відвідування порту Расон російським судном з 21 грудня. Водночас контейнери почали накопичуватися на причалі ще з 27 по 31 грудня, приблизно за два тижні до прибуття корабля. Після 19 січня появу нових контейнерів на супутникових знімках не зафіксували.

Для порівняння, з жовтня по грудень російські судна заходили в Расон щонайменше тричі на місяць, тоді як у січні активність різко впала. Подібне зниження, за даними NK News, спостерігалося і в січні 2025 року.

🌨️ Однією з можливих причин сповільнення журналісти називають погодні умови. Зазвичай вантажі з Расона транспортують до російського порту “Восточний” на Далекому Сході. На початку січня гавань була частково вільною від криги, однак до 24 січня майже повністю замерзла, що могло створити серйозні ризики для навігації, особливо для малих суден. Водночас супутникові дані свідчать про низьку активність і великих кораблів.

☝️ Не виключають і політичні чинники. Зокрема, Пхеньян міг тимчасово призупинити операції в Расоні на тлі підготовки до Дев’ятого з’їзду Трудової партії Кореї, який запланований на першу половину лютого. На заході можуть визначати нові орієнтири військової та зовнішньої політики КНДР. Також журналісти згадують про переговорні процеси між США, росією та Україною.

📌 За оцінками аналітиків, з 2023 року КНДР постачила росії від 6,5 до понад 8 млн артилерійських боєприпасів, що могло покривати до половини потреб російської армії.

До переліку поставок входили:
  • близько 250 балістичних ракет KN-23;
  • далекобійні гармати Koksan;
  • РСЗВ калібру 240 та 107 мм;
  • міномети калібру 60 і 140 мм;
  • касетні боєприпаси;
  • 100-мм снаряди для танків Т-54/55.

🚀 Останній підтверджений удар із застосуванням ракети KN-23 або комплексу Іскандер-М українська сторона зафіксувала 13 грудня. Відтоді нових даних про використання північнокорейських балістичних ракет не надходило.

👉 Також нагадаємо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна створила «потужну секретну зброю».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6

СТОПФЕЙК

Pornhub заблокують у Великій Британії з 2 лютого

ПОДІЇ

Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв

ПОЛІТИКА

У Києві жінку підозрюють у катуванні 9-річної дитини

КРИМІНАЛ

Укренерго повідомило про аварійні відключення електроенергії в регіонах

ВАЖЛИВО

В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков

ПОДІЇ

Адміністрація Трампа таємно контактувала з канадськими сепаратистами — ЗМІ

ПОЛІТИКА

На фронті 138 боїв, на Покровському напрямку зупинили 41 атаку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

ISW: кремль відновив ядерну риторику для поступок США щодо України

ПОДІЇ

Польща поскаржилась до Ради ЄС на агроімпорт з України

ПОЛІТИКА

В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Атака на Одесу: під завалами знайшли ще одну жертву

ВАЖЛИВО

Світові ціни на золото вперше перевищили $5300 за унцію

ЕКОНОМІКА

“Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ”: нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися

ПОДІЇ

Окупанти вдарили по громадському транспорту в Херсоні

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ