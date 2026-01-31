Постачання озброєнь КНДР на росію різко сповільнилися – ЗМІ

Постачання озброєнь КНДР до росії у січні різко сповільнилися. Про це повідомляє NK News з посиланням на аналіз супутникових знімків компанії Planet Labs.

☝️ За даними журналістів, протягом місяця до порту Расон на північному сході Північної Кореї зайшов лише один російський корабель, який імовірно був залучений до схеми військових постачань для війни проти України.

Судно пришвартувалося 14 січня біля причалу, який пов’язують з експортом північнокорейського озброєння. Аналіз корпусу корабля вказує, що це міг бути один із двох підсанкційних російських суден – Angara або Lady R, які раніше відігравали ключову роль у транспортуванні зброї.

📊 Це перше зафіксоване відвідування порту Расон російським судном з 21 грудня. Водночас контейнери почали накопичуватися на причалі ще з 27 по 31 грудня, приблизно за два тижні до прибуття корабля. Після 19 січня появу нових контейнерів на супутникових знімках не зафіксували.

Для порівняння, з жовтня по грудень російські судна заходили в Расон щонайменше тричі на місяць, тоді як у січні активність різко впала. Подібне зниження, за даними NK News, спостерігалося і в січні 2025 року.

🌨️ Однією з можливих причин сповільнення журналісти називають погодні умови. Зазвичай вантажі з Расона транспортують до російського порту “Восточний” на Далекому Сході. На початку січня гавань була частково вільною від криги, однак до 24 січня майже повністю замерзла, що могло створити серйозні ризики для навігації, особливо для малих суден. Водночас супутникові дані свідчать про низьку активність і великих кораблів.

☝️ Не виключають і політичні чинники. Зокрема, Пхеньян міг тимчасово призупинити операції в Расоні на тлі підготовки до Дев’ятого з’їзду Трудової партії Кореї, який запланований на першу половину лютого. На заході можуть визначати нові орієнтири військової та зовнішньої політики КНДР. Також журналісти згадують про переговорні процеси між США, росією та Україною.

📌 За оцінками аналітиків, з 2023 року КНДР постачила росії від 6,5 до понад 8 млн артилерійських боєприпасів, що могло покривати до половини потреб російської армії.

До переліку поставок входили:

близько 250 балістичних ракет KN-23 ;

; далекобійні гармати Koksan ;

; РСЗВ калібру 240 та 107 мм ;

; міномети калібру 60 і 140 мм ;

; касетні боєприпаси;

100-мм снаряди для танків Т-54/55.

🚀 Останній підтверджений удар із застосуванням ракети KN-23 або комплексу Іскандер-М українська сторона зафіксувала 13 грудня. Відтоді нових даних про використання північнокорейських балістичних ракет не надходило.

👉 Також нагадаємо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна створила «потужну секретну зброю».