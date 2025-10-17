Зеленський зустрівся з міністром енергетики США

Шостий президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом. Як повідомив глава держави у Telegram у п’ятницю, 17 жовтня, сторони детально обговорили енергетичні можливості України та перспективні проєкти для партнерства у сфері енергетики.

📢 «Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми», – зазначив Зеленський.

За інформацією сайту президента, Кріс Райт високо оцінив лідерство Зеленського та мужність українського народу у протистоянні російській агресії. Американський міністр запевнив, що США готові підтримати Україну у зміцненні стійкості енергетичної інфраструктури, особливо напередодні зимового періоду.

☝️ Райт наголосив, що Вашингтон зацікавлений у розширенні присутності американського бізнесу в українському енергетичному секторі. Під час зустрічі обговорювали не лише питання ядерної енергетики, а й перспективи співпраці у сфері скрапленого газу.

📢 «Під час зустрічі детально обговорили енергетичні спроможності та потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ», – розповіли в ОП.

Крім того, український президент провів зустріч із керівниками та генеральними директорами провідних енергетичних компаній США. Серед присутніх були представники Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

📢 «Основний фокус зустрічі – перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Ішлося не лише про те, що вже реалізується, а й про заплановані проєкти», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Також того ж дня Зеленський провів перемовини з представниками оборонних корпорацій Lockheed Martin і Raytheon. Президент наголосив, що вже ухвалені рішення дозволять значно посилити захист українських громадян.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що росія поспішила поновити діалог, щойно дізналася про можливість передачі Україні ракет Tomahawk.