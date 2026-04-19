Голова патрульної поліції подав у відставку після теракту в Києві

Керівник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, генерал Євгеній Жуков, відомий за позивним «Маршал», офіційно заявив про відставку. Рішення було оприлюднене на пресконференції, присвяченій розслідуванню масової стрілянини в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Основним приводом для складання повноважень став гучний скандал за участю екіпажів патрульної поліції. За попередніми даними розслідування, правоохоронці, які першими прибули на місце теракту 18 квітня, відразу втекли після початку вогню з боку нападника.

Євгеній Жуков наголосив, що як бойовий командир бере на себе відповідальність за дії підлеглих:

📢 «Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо», — оголосив генерал під час спілкування з пресою.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко жорстко розкритикував роботу патрульних, назвавши їхню поведінку під час теракту «ганебною». Наразі за цим фактом триває службове розслідування, матеріали якого передано до ДБР.

ℹ️ Хто такий Євгеній «Маршал» Жуков: бойовий шлях

Євгеній Жуков є фігурою в українській правоохоронній та військовій системі. Його кар’єра розпочалася задовго до реформи поліції:

Військова служба: Із 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді (Миколаїв). Пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону.

Оборона ДАП: У жовтні-листопаді 2014 року Жуков особисто керував зведеним підрозділом «кіборгів», який утримував Донецький аеропорт .

Поліцейська реформа: У вересні 2015 року приєднався до команди реформаторів МВС. У листопаді того ж року очолив новостворений Департамент патрульної поліції.

Наслідки для патрульної поліції

Відставка багаторічного керівника «патрульки» на тлі розслідування теракту в Києві ставить питання про системні зміни в підготовці особового складу. Міністр внутрішніх справ вже доручив Голові Нацполіції Івану Вигівському провести повну перевірку дій підрозділів у критичних ситуаціях.

На період розслідування обов’язки очільника Департаменту виконуватиме заступник, ім’я якого буде оголошено згодом. Результати перевірки дій поліцейських, які покинули місце стрілянини, обіцяють оприлюднити у найкоротші терміни.