П’ятниця, 30 Січня, 2026
ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про готовність дотримуватися енергетичного перемирʼя

Денис Молотов
Зеленський заявив про готовність дотримуватися енергетичного перемирʼя
Харківська ТЕЦ-5 після атаки 22 березня. Фото: соцмережі

Україна готова дзеркально дотримуватись енергетичного перемирʼя, хоча під час переговорів в Абу-Дабі це питання не було предметом окремих домовленостей. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна у п’ятницю, 30 січня.

За словами шостого глави держави, під час зустрічей в Абу-Дабі сторони обговорювали низку чутливих тем, а американська сторона паралельно проводила окремі консультації з українською делегацією.

📢 «В Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії», – зазначив Зеленський.

Він розповів, що українська переговорна група звернулася до нього за консультацією, після чого він підтвердив готовність України діяти дзеркально у разі відповідних кроків з боку росії.

📢 «У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо не буде росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ось і все, і ми про цей принцип раніше вже теж говорили. Це можливість, а не домовленість», – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що наразі не існує жодної офіційної угоди про припинення вогню або енергетичне перемирʼя. Водночас якщо москва так само почула сигнал американської сторони, як і Київ, це може мати практичні наслідки.

📢 «Немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і росією не було», – запевнив Зеленський.

Він окремо зазначив, що принцип взаємності залишається ключовим для України.

📢 «Якщо росія не битиме по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – Україна не буде бити по російській енергетиці», – заявив Зеленський.

За його словами, саме такої позиції очікували від Києва Сполучені Штати як медіатор переговорного процесу.

📢 «Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин – США. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації», – резюмував президент.

👉 Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що нібито домовився з главою кремля володимиром путіним про тимчасове припинення ударів по Києву та інших українських містах через сильні морози.

Згодом Зеленський підтвердив інформацію про можливе енергетичне перемирʼя, наголосивши, що йдеться не про формальну угоду, а про принцип дзеркальної відповіді.

