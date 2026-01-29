Трамп стверджує, що путін погодився не бити по Києву

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто закликав російського диктатора володимира путіна тимчасово утриматися від обстрілів Києва та інших українських міст, і той нібито погодився. Про це глава Білого дому повідомив під час зустрічі з членами своєї адміністрації.

📢 «Через холод, екстремальний холод, у них те саме, що й у нас. Я особисто попросив президента путіна не обстрілювати Київ, міста та селища протягом тижня під час цих надзвичайних холодів… І він погодився. І мушу сказати, це було дуже добре», – заявив Трамп.

За словами американського президента, йдеться про тимчасову паузу тривалістю один тиждень, пов’язану з екстремальними погодними умовами.

☝️ Офіційних заяв або підтверджень з боку кремля щодо такої домовленості наразі не надходило.

📄 «Українські чиновники дізналися про «зупинку ударів через холод» з висловлювань Трампа, не отримали сигналу від росії і ще не впевнені, що перемир’я дійсно встановлено», — репортер Financial Times.

Раніше Трамп також пояснював, чому запросив володимира путіна до так званої «ради миру», зазначивши, що не бачить нічого неприйнятного в участі політика, який розв’язав одну з найкривавіших воєн у Європі, у процесах, пов’язаних із врегулюванням конфліктів.

👉 Також стало відомо, що фото Трампа з путіним з’явилося у приміщеннях Білого дому. На знімку президент США Дональд Трамп зображений разом із російським диктатором володимиром путіним.