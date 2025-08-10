Неділя, 10 Серпня, 2025
Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за підтримку миру

Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за підтримку миру

Володимир Зеленський у своєму дописі у Facebook висловив подяку європейським лідерам за підтримку України та підписання спільної заяви про мир. Глава держави наголосив, що завершення війни має бути справедливим і заснованим на принципах чесності.

📢 «Закінчення війни має бути чесним. І я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів», – зазначив президент.

Зеленський відзначив, що Україна високо цінує й цілковито підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Ці політичні лідери виступили зі спільною заявою на підтримку миру в Україні. Вони також підкреслили необхідність захисту ключових безпекових інтересів як нашої держави, так і Європи в цілому.

Як відомо, лідери країн Європейського Союзу та президентка Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа на переговорах з російським диктатором володимиром путіним відстоювати життєво важливі інтереси України та Європи.

Раніше Зеленський наголошував, що Україна ніколи не погодиться на передачу своїх територій росії. Але Україна готова обговорювати реальні рішення, здатні принести справедливий і тривалий мир.

