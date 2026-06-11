Видобуток нафти ОПЕК впав до мінімуму за два десятиліття

Рівень видобутку нафти членами Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у травні сягнув мінімуму більш ніж двох десятиліть. Про це офіційно повідомляє інформаційне агентство Reuters у четвер, 11 червня.

У звіті вказано, що в минулому місяці загальний видобуток ОПЕК знизився на 1,06 млн барелів на добу місяць до місяця. Наразі до складу організації входять 11 держав, які сукупно виробляли 16,13 млн барелів на добу. Це найнижче місячне значення щонайменше з 2000 року. Поточний показник виявився набагато нижчим за рівні, що спостерігалися навіть під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

Вплив американської блокади та зміна позицій країн

Найбільший спад виробництва сировини, згідно з дослідженням журналістів агентства, припав на Іран. Це наочно демонструє руйнівний вплив розпочатої 13 квітня економічної блокади з боку США. Іранський експорт нафти та газового конденсату впав до мінімуму щонайменше за останні шість років.

Видобуток у Саудівській Аравії також продовжив планомірно скорочуватися. Водночас деяким учасникам ринку вдалося продемонструвати протилежну тенденцію.

Поточна ситуація з виробництвом нафти в розрізі країн виглядає так:

Іран — зафіксовано найбільше падіння видобутку та експорту через жорстку військову й економічну блокаду США;

— зафіксовано найбільше падіння видобутку та експорту через жорстку військову й економічну блокаду США; Саудівська Аравія — триває планове та послідовне скорочення обсягів виробництва сировини;

— триває планове та послідовне скорочення обсягів виробництва сировини; Ірак — країні вдалося наростити виробництво нафти за рахунок суттєвого збільшення внутрішнього споживання;

— країні вдалося наростити виробництво нафти за рахунок суттєвого збільшення внутрішнього споживання; Венесуела та Нігерія — показники видобутку нафти в цих країнах також продемонстрували зростання;

— показники видобутку нафти в цих країнах також продемонстрували зростання; Об’єднані Арабські Емірати — повністю виключені зі статистики, оскільки країна офіційно вийшла зі складу ОПЕК з 1 травня.

Зрив планів ОПЕК+ через бойові дії

Як відомо, кілька днів тому країни розширеного формату ОПЕК+ погодили збільшення квот на видобуток нафти. Згідно з планом, з липня ліміти мали зрости на 188 тис. барелів на добу.

Проте фактично масштабна війна США та Ізраїлю з Іраном, а також супутня морська та сухопутна блокада унеможливили це заплановане підвищення. Крім того, до загальних показників видобутку ОПЕК більше не включено Об’єднані Арабські Емірати, які остаточно припинили свою участь в організації у травні.