Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 9 серпня заявив, що російський диктатор володимир путін прагне отримати фактичне «прощення» за захоплення значних територій України, включно з усім Донбасом і південними областями.

📢 «Зараз путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не допустить другої спроби поділу своїх земель.

📢 «Знаючи росію, де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній, безпековій архітектурі. Партнери готові нам з цим допомагати», — зазначив президент.

За словами Зеленського, Київ майже цілодобово підтримує контакти з американською стороною, щоб донести власну позицію щодо завершення війни.

Він нагадав, що у Великій Британії відбулися переговори представників США, Європи та України, під час яких аргументи Києва були почуті, а потенційні ризики враховані міжнародними партнерами.