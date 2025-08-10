Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

Неділя, 10 Серпня, 2025
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 9 серпня заявив, що російський диктатор володимир путін прагне отримати фактичне «прощення» за захоплення значних територій України, включно з усім Донбасом і південними областями.

📢 «Зараз путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не допустить другої спроби поділу своїх земель.

📢 «Знаючи росію, де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній, безпековій архітектурі. Партнери готові нам з цим допомагати», — зазначив президент.

За словами Зеленського, Київ майже цілодобово підтримує контакти з американською стороною, щоб донести власну позицію щодо завершення війни.

Він нагадав, що у Великій Британії відбулися переговори представників США, Європи та України, під час яких аргументи Києва були почуті, а потенційні ризики враховані міжнародними партнерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"