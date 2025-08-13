Середа, 13 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські

Під час пресконференції 12 серпня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія зазнає втрат, які приблизно втричі перевищують українські. Як уточнив глава держави, це співвідношення стосується як загиблих, так і поранених військових, повідомляє Укрінформ.

📢 «Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у росіян тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 “двохсотих” і 243 “трьохсотих”, 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші», — сказав Зеленський.

Він також навів порівняння ресурсів і техніки сторін. У сфері артилерії перевага залишається за російськими військами — коефіцієнт становить 1 до 2,4 не на користь України. Проте у використанні FPV-дронів ситуація виглядає більш сприятливо: співвідношення — 1 до 1,4 на користь українських сил.

Водночас Зеленський наголосив, що через обмежене фінансування неможливо вийти на бажані показники, які б забезпечили ще більшу перевагу. Оптимальним він вважає співвідношення у сфері безпілотників на рівні 1 до 2,5 або навіть 1 до 4, чого можна досягти за умови посиленої підтримки з боку європейських партнерів.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року до 12 серпня 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України склали близько 1 065 220 осіб. Лише за останню добу вони зросли на 980 загарбників.

☝️ Нагадаємо, що нещодавно Зеленський оцінив оперативну обстановку на фронті. За його словами, українські підрозділи на Сумщині звільнили шість населених пунктів і вийшли на державний кордон у двох місцях. Водночас під Добропіллям російські війська змогли просунутися на кілька кілометрів.

👉 Також шостий президент України Володимир Зеленський озвучив своє бачення кроків, необхідних для завершення війни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Суд ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка

КРИМІНАЛ

На росії відкриють «ринок рабів» для «таких, як вони – невольників»

ПОДІЇ

Ситуація на фронті: ЗСУ зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині – Генштаб

ВІЙНА

Сіверськодонецька громада компенсує витрати на лікування тяжкохворих: як отримати допомогу

ЛУГАНЩИНА

Індія обурена митами США через нафту з росії

ПОЛІТИКА

WSJ: кремль хоче виведення українських військ з Донбасу

ПОЛІТИКА

Фейк: Допомога тим, хто ухиляється від мобілізації, вважатиметься державною зрадою — Politico

СТОПФЕЙК

Трамп і Венс готують онлайн-зустріч із Зеленським – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Українцям у Чехії загрожує до п’яти років тюрми за рогатку

КРИМІНАЛ

Лідери ЄС назвали умови «справедливого і тривалого миру» для України

ВАЖЛИВО

Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось – ДПСУ

КОРДОН

Час завершувати війну – Зеленський

ВАЖЛИВО

Четвертий підсанкційний танкер прибув до терміналу СПГ рф

ЕКОНОМІКА

Очільник Луганщини і міністр охорони здоров’я обговорили проблеми медицини та розвиток релокованих лікарень

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Українську культурну спадщину розпродають на аукціонах в Лондоні

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"