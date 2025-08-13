Зеленський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські

Під час пресконференції 12 серпня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія зазнає втрат, які приблизно втричі перевищують українські. Як уточнив глава держави, це співвідношення стосується як загиблих, так і поранених військових, повідомляє Укрінформ.

📢 «Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у росіян тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 “двохсотих” і 243 “трьохсотих”, 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші», — сказав Зеленський.

Він також навів порівняння ресурсів і техніки сторін. У сфері артилерії перевага залишається за російськими військами — коефіцієнт становить 1 до 2,4 не на користь України. Проте у використанні FPV-дронів ситуація виглядає більш сприятливо: співвідношення — 1 до 1,4 на користь українських сил.

Водночас Зеленський наголосив, що через обмежене фінансування неможливо вийти на бажані показники, які б забезпечили ще більшу перевагу. Оптимальним він вважає співвідношення у сфері безпілотників на рівні 1 до 2,5 або навіть 1 до 4, чого можна досягти за умови посиленої підтримки з боку європейських партнерів.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року до 12 серпня 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України склали близько 1 065 220 осіб. Лише за останню добу вони зросли на 980 загарбників.

☝️ Нагадаємо, що нещодавно Зеленський оцінив оперативну обстановку на фронті. За його словами, українські підрозділи на Сумщині звільнили шість населених пунктів і вийшли на державний кордон у двох місцях. Водночас під Добропіллям російські війська змогли просунутися на кілька кілометрів.

👉 Також шостий президент України Володимир Зеленський озвучив своє бачення кроків, необхідних для завершення війни.