Громада Луганщини провела толоку на Алеї Захисників у Дніпрі

До Всеукраїнського дня довкілля, який у 2026 році припав на 18 квітня, представники громад Луганської області організували масштабну толоку. Місцем проведення заходу стала «Алея Захисників та Захисниць Луганщини», розташована у сквері ім. Івана Старова в Дніпрі. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

✅ Впорядкування території та благоустрій

Учасники акції зосередилися на покращенні естетичного та санітарного стану меморіальної локації. Громадськість виконала значний обсяг робіт із благоустрою прилеглої території:

Очищення ґрунту: проведено корчування старих пнів для підготовки місця під майбутні насадження.

Санітарне прибирання: територію повністю очистили від залишків будівельного сміття та побутових відходів.

Догляд за рослинами: перевірено стан висаджених раніше дерев.

ℹ️ Історія створення та значення пам’ятного місця

«Алея Захисників та Захисниць Луганщини» була заснована у 2023 році. Тоді вимушені переселенці власноруч висадили тут перші кримські сосни — дерева, що мають символічне значення, адже саме вони формували масиви Серебрянського лісу на Луганщині до початку активних бойових дій.

Нагадаємо:

2023 рік: Висадка кримських сосен як живої пам’яті про рідний край.

2025 рік: Встановлення меморіального знака на честь полеглих воїнів 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса .

Встановлення меморіального знака на честь полеглих воїнів . Алея стає центральним місцем вшанування слави всіх військових, які боронять Луганський напрямок з 2014 року.

Представники громад наголошують, що розвиток цієї локації є стратегічно важливим для збереження національної пам’яті та консолідації луганців, які наразі проживають у Дніпрі. Алея має стати не просто парковою зоною, а повноцінним місцем шани та вдячності захисникам України.

👉 Також нагадаємо, що толока в Лісовій Дачі на Закарпатті стала першою масштабною ініціативою, що об’єднала внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Сіверськодонецька, волонтерів і представників влади для відновлення спільного простору.