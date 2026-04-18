Громада Луганщини провела толоку на Алеї Захисників у Дніпрі

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 18.04.2026

До Всеукраїнського дня довкілля, який у 2026 році припав на 18 квітня, представники громад Луганської області організували масштабну толоку. Місцем проведення заходу стала «Алея Захисників та Захисниць Луганщини», розташована у сквері ім. Івана Старова в Дніпрі. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Впорядкування території та благоустрій

Учасники акції зосередилися на покращенні естетичного та санітарного стану меморіальної локації. Громадськість виконала значний обсяг робіт із благоустрою прилеглої території:

  • Очищення ґрунту: проведено корчування старих пнів для підготовки місця під майбутні насадження.
  • Санітарне прибирання: територію повністю очистили від залишків будівельного сміття та побутових відходів.
  • Догляд за рослинами: перевірено стан висаджених раніше дерев.
ℹ️ Історія створення та значення пам’ятного місця

«Алея Захисників та Захисниць Луганщини» була заснована у 2023 році. Тоді вимушені переселенці власноруч висадили тут перші кримські сосни — дерева, що мають символічне значення, адже саме вони формували масиви Серебрянського лісу на Луганщині до початку активних бойових дій.

Нагадаємо:

  • 2023 рік: Висадка кримських сосен як живої пам’яті про рідний край.
  • 2025 рік: Встановлення меморіального знака на честь полеглих воїнів 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
  • Алея стає центральним місцем вшанування слави всіх військових, які боронять Луганський напрямок з 2014 року.

Представники громад наголошують, що розвиток цієї локації є стратегічно важливим для збереження національної пам’яті та консолідації луганців, які наразі проживають у Дніпрі. Алея має стати не просто парковою зоною, а повноцінним місцем шани та вдячності захисникам України.

👉 Також нагадаємо, що толока в Лісовій Дачі на Закарпатті стала першою масштабною ініціативою, що об’єднала внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Сіверськодонецька, волонтерів і представників влади для відновлення спільного простору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, ворог 13 разів намагався наступати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Чемпіон України з шахів Владислав Бахмацький — про кар’єру, Харків і війну

ІНТЕРВ'Ю ЛУГАНЩИНА

Генштаб зафіксував 469 порушень припинення вогню після 16 години

ВІЙНА

У Чернігові через атаку рф зупинилася ТЕЦ та обмежено водопостачання

ВАЖЛИВО

Наслідки ворожої атаки на столицю 16 квітня: руйнування та жертви

ВАЖЛИВО

Сенатори різко розкритикували Трампа за поступки кремлю

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили 125 штурмів впродовж доби 13 квітня – Генштаб

ВІЙНА

4 млрд доларів на посилення ППО та понад 1,5 млрд доларів на БпЛА – Федоров про результати “Рамштайну”

ПОДІЇ

Вирок мешканцю Львівщини за зґвалтування 13-річної племінниці

КРИМІНАЛ

Заборона Трампа на удари по Лівану здивувала Нетаньягу – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Знову відновились атаки рф по енергетиці: є відключення

ВАЖЛИВО

Дрони рф атакували громадський транспорт та жителів Херсона

ВІЙНА

Підтримка оборонців: Рубіжанська громада виплатила ще 760 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

Понад 200 боїв сталось на фронті за добу – Генштаб розкрив деталі атак

ВІЙНА
