Дніпро атаковано балістикою: багато жертв та поранених

Окупаційні російські війська завдали удару по Дніпру балістичною ракетою. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі та виникла пожежа на місці влучання. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

📢 «П’ять людей дістали поранень. Ворог завдав удару по Дніпру. На місці атаки виникла пожежа. Там працюють усі служби», — зазначив він у перші хвилини після атаки.

Кількість постраждалих зросла

Згодом в ОВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу.

📢 «15 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Всі вони госпіталізовані. Дев’ятеро – “важкі”. Решта у стані середньої тяжкості», — повідомив керівник області та з часом додав, що «четверо людей загинули, 25 дістали поранень. 21 людина госпіталізована. 10 – у важкому стані».

У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

1 з 7

Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

📢 «Дніпро! Ракета!» — йшлося у терміновому повідомленні військових.

