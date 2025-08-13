Середа, 13 Серпня, 2025
Зеленський окреслив своє бачення плану завершення війни

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський озвучив своє бачення кроків, необхідних для завершення війни. За його словами, процес має початися з припинення вогню! Після чого, відбудуться переговори за участі США та з чітко визначеними гарантіями безпеки. Про це він зазначив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

📢 «Мій план [завершення війни – ред.]  не такий складний. Він дуже простий: ceasefire [припинення вогню – ред.] і під час ceasefire ми повинні обговорити та вирішити питання, при медіації США і за зрозумілих гарантій безпеки — хто що спроможний гарантувати. Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що можуть гарантувати США, що спроможні гарантувати рускіє? Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція», — наголосив президент.

Зеленський повідомив, що вже 13 серпня заплановані масштабні переговори з лідерами європейських держав та представниками США.

📢 «Ми будемо говорити з європейцями, з американською стороною, і я обов’язково донесу сигнал, що такі чутливі питання про Україну мають обговорюватися в присутності України», — зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що участь європейських партнерів у майбутньому переговорному процесі є критично важливою.

📢 «Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що зрештою поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансуванні потреб нашої армії, що є гарантією безпеки», — підсумував президент.

☝️ Нагадаємо, Зеленський раніше наголошував, що Україна не передасть жодної своєї території росії, але готова розглядати реальні рішення, здатні принести мир.

Також 12 серпня лідери Європейського Союзу оприлюднили офіційну заяву, в якій висловили підтримку мирним ініціативам президента США Дональда Трампа.

