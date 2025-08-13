Зеленський окреслив своє бачення плану завершення війни

Шостий президент України Володимир Зеленський озвучив своє бачення кроків, необхідних для завершення війни. За його словами, процес має початися з припинення вогню! Після чого, відбудуться переговори за участі США та з чітко визначеними гарантіями безпеки. Про це він зазначив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

📢 «Мій план [завершення війни – ред.] не такий складний. Він дуже простий: ceasefire [припинення вогню – ред.] і під час ceasefire ми повинні обговорити та вирішити питання, при медіації США і за зрозумілих гарантій безпеки — хто що спроможний гарантувати. Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що можуть гарантувати США, що спроможні гарантувати рускіє? Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція», — наголосив президент.

Зеленський повідомив, що вже 13 серпня заплановані масштабні переговори з лідерами європейських держав та представниками США.

📢 «Ми будемо говорити з європейцями, з американською стороною, і я обов’язково донесу сигнал, що такі чутливі питання про Україну мають обговорюватися в присутності України», — зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що участь європейських партнерів у майбутньому переговорному процесі є критично важливою.

📢 «Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що зрештою поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансуванні потреб нашої армії, що є гарантією безпеки», — підсумував президент.

☝️ Нагадаємо, Зеленський раніше наголошував, що Україна не передасть жодної своєї території росії, але готова розглядати реальні рішення, здатні принести мир.

Також 12 серпня лідери Європейського Союзу оприлюднили офіційну заяву, в якій висловили підтримку мирним ініціативам президента США Дональда Трампа.