До 40-річчя аварії на ЧАЕС: у Гірській громаді підтримують ліквідаторів

Ілюстративне фото з відкритих джерел / Луганська ОВА / Луганщина / 15.04.2026

У Гірській міській територіальній громаді передбачена виплата ліквідаторам катастрофи на Чорнобильській АЕС. Офіційно розпочато прийом документів на отримання одноразової грошової допомоги до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 15 квітня.

Йдеться про фінансову підтримку у розмірі 6500 гривень, яка надається в межах місцевої програми соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи на 2026 рік.

☝️ Отримати кошти можуть:

  • ліквідатори наслідків аварії першої та другої категорій;
  • дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації, якщо смерть була офіційно пов’язана з наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Важливо, що фінансова підтримка доступна лише для громадян, які зареєстровані або постійно проживали на території населених пунктів Гірської громади.

📌 Для оформлення допомоги необхідно подати відповідний пакет документів. Повний перелік, зразки заяв і порядок подання оприлюднені на офіційному сайті громади.

Детальні консультації щодо оформлення документів надають фахівці Центру надання адміністративних послуг за телефонами:

  • 📞 095-292-07-16;
  • 📞 066-982-54-84.

Також звернутися можна до спеціалістів відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Гірської міської військової адміністрації:

  • 📞 093-357-53-73;
  • 📞 067-162-75-19.

📢 Ці виплати є частиною комплексної підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та спрямована на вшанування їхнього внеску і соціальний захист.

👉 Також нагадаємо, що у Лисичанській громаді продовжують надавати допомогу ліквідаторам ЧАЕС в межах міської програми соціального захисту. Чергові виплати призначили ще десятьом учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

