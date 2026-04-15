До 40-річчя аварії на ЧАЕС: у Гірській громаді підтримують ліквідаторів

У Гірській міській територіальній громаді передбачена виплата ліквідаторам катастрофи на Чорнобильській АЕС. Офіційно розпочато прийом документів на отримання одноразової грошової допомоги до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 15 квітня.

Йдеться про фінансову підтримку у розмірі 6500 гривень, яка надається в межах місцевої програми соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи на 2026 рік.

☝️ Отримати кошти можуть:

ліквідатори наслідків аварії першої та другої категорій;

дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації, якщо смерть була офіційно пов’язана з наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Важливо, що фінансова підтримка доступна лише для громадян, які зареєстровані або постійно проживали на території населених пунктів Гірської громади.

📌 Для оформлення допомоги необхідно подати відповідний пакет документів. Повний перелік, зразки заяв і порядок подання оприлюднені на офіційному сайті громади.

Детальні консультації щодо оформлення документів надають фахівці Центру надання адміністративних послуг за телефонами:

📞 095-292-07-16;

📞 066-982-54-84.

Також звернутися можна до спеціалістів відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Гірської міської військової адміністрації:

📞 093-357-53-73;

📞 067-162-75-19.

📢 Ці виплати є частиною комплексної підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та спрямована на вшанування їхнього внеску і соціальний захист.

