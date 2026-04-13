Після виборів в Угорщині Єврокомісія закликає до реформ

Денис Молотов
Фото: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала реформувати підхід до ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики ЄС, відмовившись від принципу одностайності. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Європейська правда.

📢 «Попереду багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях. Але я вважаю, що ми також повинні поглянути на засвоєні уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнення системних блокувань, які ми бачили в минулому», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, нинішня система, що вимагає одностайної підтримки всіх держав-членів, неодноразово призводила до затримок і блокування важливих рішень у сфері зовнішньої політики ЄС.

Вона наголосила, що Євросоюз має використати поточний політичний момент для змін.

📢 «Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні», – додала глава Єврокомісії.

Контекстом для таких заяв стала політика уряду прем’єр-міністра Віктор Орбан, яка, за оцінками європейських інституцій, неодноразово ускладнювала ухвалення спільних рішень.

☝️ Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. За підсумками підрахунків майже усіх голосів – перемогу здобула опозиційна партія «Тиса» під керівництвом Петера Мадяра.

Після оголошення результатів прихильники партії вийшли на вулиці Будапешту та інших міст, скандуючи: «росіяни, додому!».

👉 Також стало відомо, що Україна скасувала рекомендації щодо обмеження поїздки в Угорщину після завершення виборчої кампанії в цій країні.

