Зеленський: рф цілеспрямовано вдарила по дітях і лікарях у Херсоні

Вранці середи, 29 жовтня, російська армія завдала артилерійського удару по дитячій лікарні в Херсоні. Шостий президент України Володимир Зеленський назвав це свідомим і цілеспрямованим актом терору.

📢 «Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень», – заявив глава держави у своєму зверненні в Telegram.

☝️ Зеленський підкреслив, що російські військові не могли не знати, по якому об’єкту завдають удару, адже лікарня є цивільним закладом, де перебували діти, батьки й медики.

Шостий президент України назвав росію «найбільшою терористичною організацією у світі», яка не просто затягує бойові дії, а свідомо намагається зірвати будь-які зусилля для припинення війни.

📢 «росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні», – наголосив Зеленський.

Він додав, що цього року США доклали значних зусиль, аби наблизити завершення війни, але російська агресія лише посилилася.

📢 «росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо», – резюмував президент.

💥 Нагадаємо, близько 09:20 ранку російські війська вдарили з артилерії по дитячій лікарні в Херсоні. На той момент в будівлі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Унаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей і троє медиків. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань.

