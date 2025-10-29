Середа, 29 Жовтня, 2025
Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: постраждали діти та медики

Денис Молотов
У середу, 29 жовтня, війська рф завдали артилерійського удару по дитячій лікарні в Херсоні, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

🕘 Близько 09:20 ворог відкрив вогонь по медичному закладу, де в той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та персонал.

📢 «За попередніми даними, поранення отримали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей та троє медиків. Будівлі лікарні зазнали значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди», — зазначили у прокуратурі.

☝️ Прокурори та слідчі вже фіксують наслідки удару. Відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину рф проти цивільного населення.

За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації, одна з постраждалих — 9-річна дівчинка, яка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Крім того, працівники лікарні отримали поранення різного ступеня тяжкості.

💥 Будівлі лікарні мають значні пошкодження: вибиті вікна, зруйновані стіни, понівечене медичне обладнання. Вибухова хвиля зачепила й сусідні споруди.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували житлові будинки на Херсонщині, унаслідок чого є загиблі та поранені.

👉 Нагадаємо, 22 жовтня російські дрони-камікадзе атакували Харків. Один із шахедів влучив у дитячий садокчетверо дітей дістали поранення, одна людина загинула.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

e-mail: admin@irtafax.com

