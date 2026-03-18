Зеленський прибув до Мадрида з офіційним візитом

Офіційний візит Зеленського до Іспанії розпочався з прибуття шостого українського президента до столиці країни — Мадрид. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Щойно (президент) прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Тут огляне зразки техніки та виробництво. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди», – розповів він.

☝️ Програма візиту передбачає низку ключових зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, Володимир Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Іспанія Педро Санчесом.

Також заплановані зустрічі з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь, головою Сенату Педро Ролланом та королем Іспанії Феліпе VI.

📌 Нагадаємо, напередодні, 17 березня, Володимир Зеленський перебував із візитом у Лондон, де провів зустрічі з керівництвом країни, а також із королем Чарльз III і генеральним секретарем НАТО.