Зеленський прибув до Мадрида з офіційним візитом

Денис Молотов
Офіційний візит Зеленського до Іспанії розпочався з прибуття шостого українського президента до столиці країни — Мадрид. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Щойно (президент) прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Тут огляне зразки техніки та виробництво. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди», – розповів він.

☝️ Програма візиту передбачає низку ключових зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, Володимир Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Іспанія Педро Санчесом.

Також заплановані зустрічі з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь, головою Сенату Педро Ролланом та королем Іспанії Феліпе VI.

📌 Нагадаємо, напередодні, 17 березня, Володимир Зеленський перебував із візитом у Лондон, де провів зустрічі з керівництвом країни, а також із королем Чарльз III і генеральним секретарем НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Сватівська та Броварська громади підписали меморандум про співпрацю

ЛУГАНЩИНА

Масована атака рф на Київщину: чотири людини загинули, понад двадцять – поранені

ПОДІЇ

На Харківщині росіяни вбили двох медиків швидкої допомоги

ВІЙНА

Анжела Стент: війна США проти Ірану може зіграти на користь росії

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Молдова реагує на екологічні наслідки російської атаки на ГЕС

ПОДІЇ

Як захистити сімейний бюджет у разі травми

СУСПІЛЬСТВО

Україна отримала нові ракети для систем Patriot від Німеччини

ВАЖЛИВО

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 152 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

Співробітників СБУ підозрюють у спробі отримати хабар у сотні тисяч доларів

ВАЖЛИВО

Хезболла випустила понад 100 ракет по півночі Ізраїлю

ПОДІЇ

На фронті вже відбулось 117 боїв, ворог застосував майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Санкції проти російської нафти залишаться чинними – Райт

ВАЖЛИВО

рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 “Ланцетів” на Київ – “Флеш” розповів деталі появи уламків у центрі столиці

ПОДІЇ

ГАРТ 2026: відкрито реєстрацію на спортивний табір та змагання з баскетболу на кріслах колісних

СПОРТ

В Ірані вважають всю територію України «законною ціллю»

ВАЖЛИВО
