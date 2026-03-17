Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом

Денис Молотов
Фото: Зеленський Володимир Олександрович прибув до Лондона з офіційним візитом / 17.03.2026

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув із запланованим візитом до Великої Британії. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

📢 «Президент щойно прибув до Лондона», – заявив він.

Очікується, що першою подією стане зустріч Володимира Зеленського з Чарльзом III у Букінгемському палаці. Після цього шостий глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером у його резиденції.

Також у межах візиту заплановано виступ шостого президента України перед членами парламенту Великої Британії. Окрім цього, відбудеться зустріч Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

📌 Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський здійснив закордонні візити до Бухареста та Парижа.

У Румунії було підписано спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією, а також низку інших документів.

У Франції ключовими темами переговорів стали:
  • спільне виробництво озброєння;
  • участь у програмах SAFE;
  • посилення протиповітряної оборони та бойової авіації;
  • розблокування допомоги ЄС обсягом 90 млрд євро;
  • переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

