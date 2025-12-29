Зеленський про скасування воєнного стану

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що скасування воєнного стану в Україні можливе лише після отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами шостого глави держави, формальне завершення бойових дій автоматично означало б припинення дії воєнного стану, однак без чітких і дієвих гарантій безпеки Україна не може вважати війну завершеною.

📢 «Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді закінчиться дія воєнного стану. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без них реально ця війна не закінчилась», — наголосив Зеленський.

☝️ Він пояснив, що під гарантіями безпеки маються на увазі не лише політичні декларації, а конкретні практичні механізми. Йдеться, зокрема, про міжнародний моніторинг та реальну присутність партнерів.

📢 «Якщо ми знайдемо можливість, з американцями, європейцями і з русіянами, підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент ми одночасно отримаємо гарантії безпеки. Це буде сигнал, що війна закінчилася», — зазначив він.

📌 Зеленський також підкреслив, що строки скасування воєнного стану безпосередньо залежатимуть від позиції військового командування. Це питання вже обговорювалося під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

📢 «Командування має підтвердити, що вся інфраструктура готова до цього, щоб відміняти воєнний стан», — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.