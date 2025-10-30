Зеленський затвердив продовження мобілізації та воєнного стану

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими офіційно продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це стало відомо у четвер, 30 жовтня, згідно з даними, опублікованими на сайті Верховної Ради.

Відповідно до картки документа, глава держави підписав закон №4643-IX — «Про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, який уже повернуто до парламенту з підписом президента.

☝️ Окрім цього, Зеленський підписав законопроєкт №4644-IX, що затверджує указ президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

У повідомленні пресслужби Верховної Ради наголошується:

📢 «Відповідні рішення необхідні для відбиття збройної агресії російської федерації проти нашої держави».

Нагадаємо, що 21 жовтня Верховна Рада у 17-й раз підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до ухвалених законів, їх дію продовжено з 5 листопада ще на три місяці — до 3 лютого 2026 року.

💡 Воєнний стан в Україні було вперше запроваджено 24 лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді режим неодноразово продовжувався, що дозволяє Збройним силам та державним органам ефективно реагувати на виклики війни та підтримувати обороноздатність країни.