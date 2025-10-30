Четвер, 30 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський затвердив продовження мобілізації та воєнного стану

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський затвердив продовження мобілізації та воєнного стану

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими офіційно продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це стало відомо у четвер, 30 жовтня, згідно з даними, опублікованими на сайті Верховної Ради.

Відповідно до картки документа, глава держави підписав закон №4643-IX«Про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, який уже повернуто до парламенту з підписом президента.

☝️ Окрім цього, Зеленський підписав законопроєкт №4644-IX, що затверджує указ президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

У повідомленні пресслужби Верховної Ради наголошується:

📢 «Відповідні рішення необхідні для відбиття збройної агресії російської федерації проти нашої держави».

Нагадаємо, що 21 жовтня Верховна Рада у 17-й раз підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до ухвалених законів, їх дію продовжено з 5 листопада ще на три місяці — до 3 лютого 2026 року.

💡 Воєнний стан в Україні було вперше запроваджено 24 лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді режим неодноразово продовжувався, що дозволяє Збройним силам та державним органам ефективно реагувати на виклики війни та підтримувати обороноздатність країни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Землетрус сколихнув Туреччину: пошкоджено будівлі, є постраждалі

ПОДІЇ

Saab планує виробництво винищувачів Gripen в Україні

ВАЖЛИВО

Інновації в стоматології: як сучасні технології змінюють підхід до лікування зубів

СУСПІЛЬСТВО

Після російського удару Ладижин залишився без тепла і води

ВАЖЛИВО

Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

ВІЙНА

На фронті зафіксовано понад 100 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Фейк: Верховний суд України дозволив українцям стріляти у представників ТЦК

СТОПФЕЙК

У Дніпрі посилили вирок чоловіку, який убив підлітка на дитячому майданчику

КРИМІНАЛ

Дональд Трамп готовий до швидкого врегулювання конфлікту в Азії

ПОЛІТИКА

У ТЦК Києва загинув чоловік: військовий омбудсмен та адвокат зробили заяви

КРИМІНАЛ

Маніпуляція: В українському війську лютує епідемія геморагічної гарячки

СТОПФЕЙК

Терміново до Вашингтона прибув представник путіна

ПОЛІТИКА

На фронті – 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Дефіциту ліків в Україні не буде: після знищення великого фармскладу у МОЗ розповіли, як контролюють ситуацію із поставками

ПОДІЇ

Кількість боїв на фронті зросла: найгарячіші напрямки незмінні, ворог став більш активним на Лиманському

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"