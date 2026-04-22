Україна запустила нафтопровід «Дружба» після ремонту

Україна офіційно відновила експлуатацію нафтопроводу «Дружба», яким було призупинено транспортування нафти рф через наслідки російської агресії. Про це у середу, 22 квітня, повідомила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова на своїй сторінці у Facebook.

🛢️ Запуск системи та графік постачання

За словами словацької міністерки, українська сторона вже розпочала технічні процедури для стабілізації роботи магістралі.

📢 «За інформацією Укртранснафти, сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу Дружба на українській стороні з Білорусі», – зазначила Деніса Сакова.

Очікується, що нафта почне надходити безпосередньо до нафтопереробних потужностей Словаччини вже вранці 23 квітня. Цю інформацію також підтвердили джерела порталу «Енергореформа», близькі до Кабінету Міністрів України, уточнивши, що фактичний запуск транзиту відбувся о 12:35.

🛠️ Причини зупинки та ремонтні роботи

Транспортування стратегічної сировини з росії було припинено наприкінці січня поточного року. Причиною став масштабний удар рф по енергетичній інфраструктурі України, який призвів до пошкодження ділянок нафтопроводу.

📌 Нагадаємо:

Напередодні українські фахівці успішно завершили складні ремонтні роботи на пошкодженому відрізку шляху.

Попри очевидність російської провини в зупинці магістралі, офіційні Будапешт та Братислава тривалий час висували претензії Києву щодо стагнації поставок.

Обсяги: Наразі точні параметри перекачування нафти на початковому етапі відновлення не розголошуються з міркувань безпеки.

ℹ️ Українська сторона вкотре продемонструвала здатність оперативно відновлювати стратегічні об’єкти в умовах воєнного стану, забезпечуючи виконання своїх транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами.

Також раніше стало відомо, що транзит казахстанської нафти до Німеччини через нафтопровід «Дружба» з 1 травня не здійснюватиметься. Про це заявив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенжено.