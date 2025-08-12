Зеленський про переговори Трампа і путіна: нічого про Україну без нас

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор владімір путін планують зустрітися 15 серпня на Алясці, де можуть обговорювати двосторонні питання. Питання війни в Україні, за словами шостого президента України Володимира Зеленського, не можна вирішити без українських представників.

📢 «Якщо говорити про перемовини, то вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів і путіна безумовно може бути важливою для двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть», – зазначив він на форумі «Молодь тут» 12 серпня.

Зеленський висловив сподівання, що Трамп усвідомлює необхідність проведення тристоронньої зустрічі лідерів для завершення війни.

📢 «Я вірю, що президент Сполучених Штатів це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів тристороння. Я не знаю дату, але якщо ми хочемо закінчити війну, то так воно і буде», – підкреслив глава держави.

Він також додав, що в рамках тристоронньої зустрічі Україна діятиме відповідно до Конституції та робитиме все можливе, щоб завершити війну.

📢 «Там будуть підійматися різні питання. Ми будемо безумовно стояти на правді. Робити все, щоб ця війна закінчилася. І я викладу там усі речі, які треба, які є в Конституції», – сказав Зеленський.

☝️ Раніше Трамп повідомив, що серед ідей врегулювання війни в Україні розглядається варіант «обміну територіями» України. У відповідь Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиме свої землі рф, але готова до реальних рішень, здатних забезпечити мир.

👉 Також нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ані Україна, ані росія не будуть повністю задоволені умовами можливого врегулювання війни.