Субота, 18 Жовтня, 2025
Зеленський показав Трампу цілі на росії, які можуть зупинити війну

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський показав Трампу цілі на росії, які можуть зупинити війну

Шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом представив мапи з ключовими військовими та промисловими об’єктами на території росії. Удари по них, на думку Києва, могли б змусити москву припинити агресію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українській делегації.

За даними співрозмовника видання, ці мапи мали велике значення для розмови з 47-м американським президентом.

📢 «На мапах — больові точки російської оборонки та військової економіки. На них можна натиснути, щоб змусити путіна припинити війну», — розповіло джерело видання.

За інформацією Укрінформу, Дональд Трамп підтвердив, що під час переговорів із Зеленським обговорювались питання дозволу Україні завдавати ударів у глибині території на росії.

📢 На запитання журналістів, чому адміністрація США раніше не дозволяла Києву здійснювати такі атаки, Трамп відповів: «Ми говоритимемо про це. Це те, що ми будемо обговорювати… Це ескалація, але ми поговоримо про це».

☝️ Раніше американський лідер заявив, що російський диктатор владімір путін може затягувати час, проте, на його думку, «він хоче укласти угоду».

📌 Нагадаємо, що напередодні зустрічі з Зеленським путін намагався переконати Трампа не постачати зброю Україні. Однак, американський президент остаточно не відмовився від цієї ідеї, наголосивши, що постачання озброєнь залишаються інструментом дипломатичного тиску.

