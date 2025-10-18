Зеленський показав Трампу цілі на росії, які можуть зупинити війну

Шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом представив мапи з ключовими військовими та промисловими об’єктами на території росії. Удари по них, на думку Києва, могли б змусити москву припинити агресію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українській делегації.

За даними співрозмовника видання, ці мапи мали велике значення для розмови з 47-м американським президентом.

📢 «На мапах — больові точки російської оборонки та військової економіки. На них можна натиснути, щоб змусити путіна припинити війну», — розповіло джерело видання.

За інформацією Укрінформу, Дональд Трамп підтвердив, що під час переговорів із Зеленським обговорювались питання дозволу Україні завдавати ударів у глибині території на росії.

📢 На запитання журналістів, чому адміністрація США раніше не дозволяла Києву здійснювати такі атаки, Трамп відповів: «Ми говоритимемо про це. Це те, що ми будемо обговорювати… Це ескалація, але ми поговоримо про це».

☝️ Раніше американський лідер заявив, що російський диктатор владімір путін може затягувати час, проте, на його думку, «він хоче укласти угоду».

📌 Нагадаємо, що напередодні зустрічі з Зеленським путін намагався переконати Трампа не постачати зброю Україні. Однак, американський президент остаточно не відмовився від цієї ідеї, наголосивши, що постачання озброєнь залишаються інструментом дипломатичного тиску.