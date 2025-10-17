Трамп заявив, що путіну не сподобалась ідея передачі Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором владіміром путіним порушив питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk, і реакція російського лідера виявилася далекою від схвальної. Про це Трамп розповів журналістам у четвер, 16 жовтня, під час спілкування у Білому домі.

☝️ За словами американського президента, під час обговорення він прямо запитав у путіна, чи не заперечує той проти передачі кількох тисяч «Томагавків» опонентам росії.

📢 «Йому ця ідея, скажемо так, не сподобалась», — зазначив Трамп, коментуючи реакцію кремля.

Водночас він висловив обережність щодо масштабних постачань. Президент підкреслив, що Сполучені Штати не мають виснажувати власні запаси озброєнь і повинні зберегти достатню кількість Tomahawk для власних потреб.

Трамп також зазначив, що планує зустріч із путіним в Угорщині протягом двох тижнів. Там сторони можуть продовжити обговорення питань безпеки та двосторонніх відносин.

📞 Напередодні, 16 жовтня, лідери двох країн провели телефонну розмову, яку Трамп охарактеризував як «продуктивну», а також анонсував майбутню зустріч.

Після цього у кремлі підтвердили факт розмови. Помічник російського президента юрій ушаков повідомив, що путін заявив Трампу: ракети Tomahawk не змінять ситуацію на полі бою, але можуть завдати шкоди відносинам між рф і США.

💬 «Розмова мала дуже змістовний характер і проходила у відвертій та довірливій атмосфері», — додав ушаков.