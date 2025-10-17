П’ятниця, 17 Жовтня, 2025
Трамп заявив, що путіну не сподобалась ідея передачі Україні ракет Tomahawk

Денис Молотов
Трамп заявив, що путіну не сподобалась ідея передачі Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором владіміром путіним порушив питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk, і реакція російського лідера виявилася далекою від схвальної. Про це Трамп розповів журналістам у четвер, 16 жовтня, під час спілкування у Білому домі.

☝️ За словами американського президента, під час обговорення він прямо запитав у путіна, чи не заперечує той проти передачі кількох тисяч «Томагавків» опонентам росії.

📢 «Йому ця ідея, скажемо так, не сподобалась», — зазначив Трамп, коментуючи реакцію кремля.

Водночас він висловив обережність щодо масштабних постачань. Президент підкреслив, що Сполучені Штати не мають виснажувати власні запаси озброєнь і повинні зберегти достатню кількість Tomahawk для власних потреб.

Трамп також зазначив, що планує зустріч із путіним в Угорщині протягом двох тижнів. Там сторони можуть продовжити обговорення питань безпеки та двосторонніх відносин.

📞 Напередодні, 16 жовтня, лідери двох країн провели телефонну розмову, яку Трамп охарактеризував як «продуктивну», а також анонсував майбутню зустріч.

Після цього у кремлі підтвердили факт розмови. Помічник російського президента юрій ушаков повідомив, що путін заявив Трампу: ракети Tomahawk не змінять ситуацію на полі бою, але можуть завдати шкоди відносинам між рф і США.

💬 «Розмова мала дуже змістовний характер і проходила у відвертій та довірливій атмосфері», додав ушаков.

