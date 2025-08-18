Зеленський пояснив за яких умов можливі вибори в Україні

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що проведення виборів в Україні можливе лише за умов встановлення повного миру та надійних гарантій безпеки для України. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

📢 «Так, звичайно, ми мусимо провести вибори, але все це має бути в безпеці, за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді. Адже під час воєнного стану ми не можемо (провести) виборів», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що для проведення демократичних виборів Україні потрібні умови, у яких громадяни зможуть вільно реалізувати своє волевиявлення.

📢 «Все це має бути законним способом», – наголосив він.

Глава держави додав, що перед будь-якими виборами обов’язковими є гарантії безпеки та цілковитий мир «на небі, на землі, на морі». Аби українці могли вільно брати участь у голосуванні без загроз для життя та здоров’я.

Ця заява була зроблена під час візиту Зеленського до Вашингтону, де він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів лідери обговорили питання безпеки, перспективи миру в Україні та можливі міжнародні гарантії.

Шостий український президент наголосив, що встановлення безпечних умов є ключовою передумовою для проведення будь-яких політичних процесів під час та після війни. Такий підхід відповідає міжнародним стандартам та законодавству України щодо забезпечення безпеки громадян і стабільності виборчого процесу.

Водночас президент наголосив на необхідності міжнародної підтримки, зокрема від партнерів США та Європи, для гарантування стабільності і безпеки під час політичних процесів.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не виключив, що гарантії безпеки для України можуть мати військовий компонент.