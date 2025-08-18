Гарантії безпеки для України: Трамп говорить про військову участь

Президент США Дональд Трамп не виключив, що гарантії безпеки для України можуть мати військовий компонент. Про це він заявив під час зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським, яку транслює Білий дім.

На запитання журналістів про те, чи передбачають гарантії можливу присутність американських військових на території України, Трамп відповів обережно, але натякнув на серйозні плани.

📢 «Конкретніше я зможу сказати пізніше. Але ми будемо залучені», – підкреслив він.

Американський лідер також заявив, що Вашингтон має намір працювати не лише з Києвом, але й з москвою для встановлення стабільного та тривалого миру.

📢 «Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало», – заявив Трамп.

Він наголосив, що мова йде не про тимчасове припинення війни, а про комплексні домовленості, які гарантуватимуть стабільність на десятиліття.

Після двосторонньої зустрічі Зеленського й Трампа очікується розширений формат переговорів. До них приєднаються лідери провідних європейських держав та генеральний секретар НАТО. Саме там планується детально обговорити механізми гарантій безпеки для України.

📢 «Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре», – запевнив президент США.

Трамп додав, що європейські союзники залишаються «першою лінією оборони», однак Сполучені Штати також братимуть активну участь у гарантуванні безпеки.

Нагадаємо, що раніше американські ЗМІ повідомляли про дискусії в адміністрації Трампа щодо можливості розміщення військових США в Україні як частини нової системи гарантій. Це питання поки що залишається відкритим і буде предметом подальших переговорів.