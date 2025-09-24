Зеленський після зустрічі з Трампом: жодних обмінів територіями

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорював неприпустимість будь-яких територіальних поступок росії. Про це глава держави сказав 23 вересня в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Зеленський наголосив, що має надію на зміну підходу Трампа після їхньої зустрічі у Нью-Йорку.

📢 «Перш за все, важливо, що сьогодні у нас відбулася гарна розмова з президентом Трампом, і я думаю, що він сьогодні розуміє, що ми не можемо просто обмінюватися територіями. Це несправедливо. Це нереально», – зазначив президент України.

Він додав, що вважає можливим вплинути на позицію американського лідера:

📢 «Я думаю, що так. Я справді розраховую на це, на продовження його ставлення до територіального питання та питання нашого суверенітету врешті решт. І я думаю, що справа не в територіях, а в позиції путіна. Він продовжуватиме. Тож питання про те, як зупинити війну, полягає просто в тому, щоб зупинити амбіції путіна, змінити його позицію щодо цієї війни», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що 23 вересня президенти України та США провели переговори на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Після зустрічі Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна здатна повернути всі свої території за умови фінансової підтримки Європи. Він також звернув увагу на серйозні економічні проблеми, яких зазнає росія через війну.

За словами Зеленського, американський президент змінив своє бачення війни після того, як отримав від нього детальнішу інформацію щодо ситуації.

