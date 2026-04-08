Обстріл Запоріжжя: окупанти атакували місто та район, є жертви

Обстріл Запоріжжя у ніч проти 8 квітня призвів до загибелі мирних жителів та масштабних руйнувань. Окупаційні російські війська атакували як сам обласний центр, так і населені пункти району. Про наслідки повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пізніше уточнювалося, що загалом жертвами атаки стали двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

У селищі Балабине внаслідок ударів керованими авіабомбами зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі. На місці виникли пожежі, а під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Окремо удар було завдано по Запоріжжю — там зайнялася пожежа на території гаражного кооперативу. Внаслідок атаки поранення отримала 47-річна жінка, їй надається вся необхідна медична допомога.

Упродовж доби російські війська здійснили 804 удари по 45 населених пунктах області.

Зафіксовано 19 авіаударів по низці населених пунктів: по Запоріжжю, Новомиколаївці, Балабиному, Біленькому, Канівському, Таврійському, Лісному, Зеленій Діброві, Новому Полю, Чарівному, Гіркому, Верхній Терсі, Копанях, Широкому, Гуляйпільському, Воздвижівці, Зеленому.

573 безпілотники, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів, зокрема Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Червонодніпровку, Лисогірку, Нижню Хортицю, Новоолександрівку, Таврійське, Новояковлівку, Юрківку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля..

Зафіксовано 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Ще 206 артилерійських ударів припали по Червонодніпровці, Біленькому, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю.

Загалом надійшло 91 повідомлення про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та транспортних засобів.

Обстріл Запоріжжя залишається одним із найбільш інтенсивних за останній час, зберігається висока активність бойових дій у регіоні.

Нагадаємо, раніше в області стався інцидент, коли вибухова хвиля відкинула автомобіль у воду, внаслідок чого загинув водій. Також впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень. Ворог завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб.