Вперше у Британії позбавили громадянства через зв’язки з рф

У Великій Британії вперше застосували позбавлення громадянства щодо власного громадянина з міркувань національної безпеки через його зв’язки з росією. Про це повідомляє видання The Times.

Рішення ухвалила міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд, яка позбавила 45-річного Марка Буллена британського паспорта після більш ніж його десятирічної служби у поліції графства Хартфордшир.

За наявною інформацією, чоловіка зупинили в аеропорту Лутон та допитали за підозрою у причетності до діяльності на користь іноземної держави. У нього вилучили електронні пристрої.

Буллен стверджує, що під час чотиригодинного допиту після повернення з росії, де він нині проживає, його розпитували, зокрема, про отруєння в Солсбері.

Під час служби в поліції він контактував із російськими офіцерами та брав участь у програмі обміну в Санкт-Петербурзі. Його активність у соцмережах, за даними журналістів, містила прокремлівські та антиукраїнські наративи.

☝️ У 2022 році Буллен також отримав російський паспорт, назвавши це «мрією всього життя», однак будь-які правопорушення він заперечує.

Наказ про позбавлення громадянства було вручено йому у жовтні — через місяць після призначення Шабана Махмуд на посаду міністра внутрішніх справ Британії.

📢 «Докази, на яких ґрунтується це рішення, не повинні бути оприлюднені в інтересах національної безпеки», – зазначила міністр.

Позбавлення громадянства у Великій Британії застосовується у виняткових випадках — переважно щодо підозрюваних у тероризмі або осіб, причетних до тяжких злочинів. Зокрема, у 2019 році британського паспорта позбавили Шаміма Бегум після її виїзду до Сирії та приєднання до угруповання «Ісламська держава».

Також подібні рішення ухвалювалися щодо осіб, пов’язаних з організованою злочинністю найвищого рівня.

Таким чином, нинішнє позбавлення громадянства стало першим прецедентом, коли такий захід застосовано через зв’язки з росією.

