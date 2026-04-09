Відключення світла в Україні: наслідки нових атак

Знеструмлення в Україні зафіксовано зранку 9 квітня у п’яти областях після нових атак з боку російських окупаційних військ. Про це повідомило Укренерго в четвер, 9 квітня.

📢 «Внаслідок дронових ударів та артилерійських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про прифронтові регіони, де енергетична інфраструктура регулярно зазнає пошкоджень унаслідок обстрілів.

☝️ Енергетики уточнили, що на тлі знеструмлення в Україні продовжують діяти обмеження споживання. Зокрема:

з 07:00 до 23:00 запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості;

з 07:00 до 22:00 застосовуються погодинні відключення для населення.

📈 Разом із цим зафіксовано зростання споживання електроенергії.

📢 «Причина змін – утримання холодної погоди в усіх регіонах України. А також хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій», – пояснили в Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії зросло на 4,9% у порівнянні з попереднім днем. У зв’язку з цим громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію впродовж доби.

👉 Особливу увагу рекомендують приділяти вечірньому періоду — з 17:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему є найбільшим. У цей час просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

💥 Водночас ситуація в енергосистемі ускладнюється через нові атаки.

За інформацією, у ніч проти 9 квітня російські війська запустили по території України 119 ударних безпілотників, із яких сили протиповітряної оборони знешкодили 99.

Крім того, ввечері 8 квітня в Одеській області було пошкоджено енергетичний об’єкт унаслідок обстрілу. Вночі атаки на регіон продовжилися — ударними дронами пошкоджено ще один об’єкт критичної інфраструктури.