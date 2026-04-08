Маніпуляція: Понад 40 000 дітей у Львові не відвідують школу через «мовне цькування»

Освітня експертка Іванна Коберник, чию стару цитату використали для створення в мережі цієї маніпуляції, наголосила, що її слова вирвані з контексту: насправді в інтерв’ю вона говорила, що існує багато причин, чому діти-ВПО навчаються дистанційно. Марта Гавришко, яка поширила новину на англомовну аудиторію, постійно і системно підіграє російській пропаганді, поширюючі в соціальних мережах усі основні російські наративи

У проросійському сегменті мережі поширюється уривок з інтерв’ю Іванни Коберник, співзасновниці ГО «Смарт освіта», яка стверджує, що з 50 000 дітей-ВПО, що проживають в безпечних регіонах України, лише 10 000 ходять в місцеві школи. Інші ж залишаються на дистанційному навчанні нібито через «мовне цькування» та насмішки щодо поганого володіння українською. Серед інших відео поширила в X і Марта Гавришко: її англомовна публікація на цю тему зібрала понад 300 ретвітів та низку реакцій на кшталт «Бідні діти. Їм краще було б Ростові чи Краснодарі», «і це західні цінності, які намагається впровадити ЄС? Ненависть та дискримінація» та «саме тому Путін і піклується про дітей з завойованих Росією регіонів» від англомовної аудиторії.

Скриншоти — Telegram

Однак після поширення відео проросійськими ресурсами Іванна Коберник заявила, що її слова вирвані з контексту. Коберник пояснила, що справді назвала питання мови лише однією з причин, яка заважає дітям інтегруватися в нових громадах та тримає їх в чотирьох стінах, але також описала і увесь комплекс інших причин. Однією з таких причин, на її думку, є те, що «дітей активно утримують в дистанційній школі вчителі (з попереднього місця проживання — прим. редактора), для яких перехід дітей в очну місцеву школу — це втрата роботи». Іванна Коберник наголосила, що «мова є однією з, але не єдиною і не головною проблемою чи перешкодою інтеграції дітей в громади», а також підкреслила, що «українська — єдина державна мова, українізація є незворотною і має такою залишатися». Після коментаря ведучої вона також визнала, що деякі україномовні діти також зазнають цькувань у школі через мову, якщо опиняються в меншості. У своєму інтерв’ю Коберник хотіла привернути увагу до підтримки й допомоги, якої потребують діти-ВПО в нових громадах. Крім того, Коберник, яку назвали радницею міністра освіти та науки, не є нею зараз і не була на момент інтерв’ю: у розмові вона фігурувала винятково як приватна особа, співзасновниця освітньої громадської організації.

Очільник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк відреагував на поширення уривка з інтерв’ю, наголосивши, що цькування через мову в школах Львівщини — це поодинокі випадки, які не репрезентують цілісної картинки. Він погодився з пані Коберник, що насправді причини не відвідувати місцеві школи куди глибші й системніші: «Частина дітей справді не відвідує львівські школи – але зовсім не через вигадані масові цькування. Хтось залишається на дистанційному навчанні у своїх школах, щоб не втрачати зв’язок із домом. Комусь потрібен час на психологічну адаптацію. І це нормальні процеси в умовах війни. Ненормально — вигадувати історії про “системне цькування”. Бо давайте чесно: не можуть цькувати в школі тих, хто туди жодного дня не ходив», — написав Закалюк.

На англомовну аудиторію новину поширила Марта Гавришко, українська історикиня, яка, виїхавши з України, зараз проживає в США і, згідно з власним описом в соцмережах, спеціалізується на темах воєнного насильства, гендерних аспектів війни та політики пам’яті. Останні кілька років Гавришко активно поширює у своєму акаунті в X проросійські наративи англійською мовою, особливо на теми мобілізації, «нацизму в Україні та ЗСУ» та «дискримінації російськомовних». У 2025 році західна академічна спільнота опублікувала відкритого листа на захист «академічної свободи» Марти Гавришко, у якому стверджували, що науковицю нібито цькують, за те що вона «наважується говорити про відродження ультраправих рухів та історичного ревізіонізму в Україні, їхнє сприйняття державними інституціями та громадянським суспільством, а також їхню дедалі вищу легітимацію в західній публічній сфері». В Україні ж лист назвали «маніпулятивним»: зокрема, Вахтанг Кіпіані зазначив: «Що цікаво – у списку практично нема, лічені одиниці українських вчених, які на відміну від випадкових заграничних персонажів(що підписали листа на її підтримку – прим. редактора) точно знають, хто така Гавришко».

