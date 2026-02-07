Зеленський підтвердив, що з росіянами не вдалось домовитись

Переговори в Абу-Дабі між делегаціями України, США та росії не принесли прориву щодо ключових питань. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у суботу, 7 лютого, передає Укрінформ.

📢 «Складні питання залишились складними», — констатував глава держави, коментуючи результати зустрічей.

Територіальне питання

За словами Зеленського, Україна вкотре підтвердила незмінність своєї позиції щодо Донбасу.

📢 «Стоїмо, де стоїмо — це найсправедливіша та найбільш надійна сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд», — наголосив президент.

Він зазначив, що американська сторона знову порушувала тему вільної економічної зони як можливого компромісу.

📢 «Загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні росія ніколи не були в захваті. росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція — “стоїмо, де стоїмо”. Американська сторона пропонує такий, на їхній погляд, компромісний варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали», — пояснив Зеленський.

⚛️ Запорізька АЕС

Також без прогресу залишилося питання функціонування Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Зеленський підкреслив, що його не можна розглядати окремо від інших інфраструктурних та екологічних проблем регіону.

📢 «Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом із питанням відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території», — заявив глава держави.

Рівень рішень

Зеленський вкотре наголосив, що територіальні питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів України, США та росії, і підтвердив власну готовність до таких переговорів.

☝️ Як повідомлялося, у москві також охарактеризували переговори делегацій України, США і рф, що відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі, як «складні», визнавши відсутність швидких рішень щодо принципових питань.