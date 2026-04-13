На росії Угорщину назвали «недружньою країною»

Денис Молотов
На росії Угорщину назвали «недружньою країною»
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На росії не будуть вітати лідера угорської партії «Тиса» Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах, оскільки Угорщина є «недружньою країною». Про це заявив речник кремля дмитро пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа в понеділок, 13 квітня.

📢 «Ми недружнім країнам вітання не відправляємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас», — заявив пєсков.

На росії Угорщину назвали «недружньою країною» 01
13.04.2026

На уточнення, чи означає це, що москва «дружила» виключно з чинним на той час прем’єр-міністром Віктором Орбаном, речник кремля відповів:

📢 «Дружби між москвою та Орбаном не було, ми з ним вели діалог».

Раніше того ж дня пєсков зазначив, що росія розраховує на продовження «прагматичних контактів» між москвою та Будапештом за нової влади в Угорщині.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких впевнену перемогу здобула партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Після оголошення результатів тисячі прихильників «Тиси» вийшли на вулиці Будапешта та інших міст, скандуючи: «росіяни, додому!».

👉 Також нагадаємо, що Україна скасувала рекомендації щодо обмеження поїздки в Угорщину після завершення виборчої кампанії в цій країні.

